SSD esterno Samsung T7 Shield da 2TB: lo sconto del 31% permette di risparmiare più di 80€

Se vi trovate sempre a corto di spazio di archiviazione a causa della mole di contenuti che gestite, ma non volete sacrificare prestazioni o robustezza, e cercate un’opzione conveniente, non dovete fare altro che dirigervi su Amazon. Lì troverete in grande offerta l’SSD esterno Samsung T7 Shield da 2TB a soli 178,41 euro anziché 259,99 euro, grazie allo sconto del 31%. Questo significa un risparmio di ben più di 80 euro, rendendo questo il prezzo più basso mai visto per questa capacità di memoria e questa specifica colorazione.

SSD esterno Samsung T7 Shield da 2TB: Performance e Robustezza

Con il suo design straordinariamente resistente, veloce e compatto, il nuovo Samsung T7 Shield garantisce prestazioni superiori anche nelle condizioni ambientali più estreme. La velocità interna eccezionale e la robustezza del design consentono un lavoro fluido su qualsiasi progetto, inclusi veloci processi di editing. Grazie alla connettività USB 3.2 Gen 2 e alla tecnologia PCle NVMe, è possibile trasferire file enormi con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s, perfetto anche per l’editing diretto dal drive. La scocca in gomma con Dynamic Thermal Guard controlla il calore, garantendo prestazioni costanti.

Adatto a qualsiasi situazione, sia che siate in ufficio o all’aperto, questo SSD protegge i vostri dati dall’acqua e dalla polvere con la certificazione IP65. Il design robusto e la struttura in elastomero all’avanguardia aggiungono ulteriore resistenza, rendendolo in grado di sopportare anche cadute da un’altezza fino a 3 metri. Si collega facilmente a tutti i vostri dispositivi quotidiani: PC, Mac, dispositivi Android, console di gioco e altro ancora. Potete impostare una password e scaricare gli aggiornamenti del firmware con il software SSD portatile disponibile per PC, Mac, smartphone e tablet Android. Con il Software Samsung Magician potete controllare lo stato di salute del drive, migliorare le prestazioni e proteggere i dati.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Si tratta di un prodotto estremamente versatile, con ottime prestazioni, ideale per qualsiasi utilizzo. Grazie allo sconto del 31%, potete acquistarlo su Amazon a soli 178,41 euro, un prezzo incredibilmente conveniente per un’unità NVMe portatile da 2TB di un marchio rinomato come Samsung. Le consegne sono veloci e gratuite con Amazon Prime, e potete anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.