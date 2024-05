Speaker Bluetooth JBL Flip 6 a soli 99€ su Amazon: sconto incredibile del 33%

Per gli amanti della musica che cercano un’esperienza audio di prim’ordine, l’offerta su Amazon per lo speaker JBL Flip 6 è un’opportunità da non perdere. Con un prezzo consigliato di 149,99 euro, ora è disponibile al prezzo incredibilmente ridotto di soli 99,90 euro, grazie a uno sconto del 33%. Questo rappresenta un livello molto vicino al suo minimo storico.

Caratteristiche di JBL Flip 6: tecnologia avanzata per un suono eccezionale

JBL è rinomata per la sua qualità audio impeccabile, e il Flip 6 non delude. Dotato di un sistema audio a 2 vie, offre bassi potenti e toni alti e medi cristallini, regalando un’esperienza sonora unica ad ogni ascolto. La connettività Bluetooth streaming consente di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente, offrendo la massima flessibilità nell’ascolto.

Con l’app JBL Portable, è possibile ottimizzare ulteriormente l’esperienza audio e, con la modalità JBL PartyBoost, è possibile collegare più altoparlanti compatibili per creare un’atmosfera festosa ovunque ci si trovi. La batteria di lunga durata offre fino a 12 ore di riproduzione continua con una sola carica, mentre la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP67 garantisce una protezione affidabile in ogni ambiente, sia in piscina che al parco.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon. Acquistate il vostro JBL Flip 6 ora per soli 99,90 euro anziché il prezzo consigliato di 149,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia per i membri Amazon Prime. Approfittate subito di questa occasione per portare la vostra musica preferita ovunque andiate con uno speaker di alta qualità e prestazioni affidabili.