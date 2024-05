Notebook ASUS (Intel Core, Windows 11) a soli 399€: l'offerta

ASUS Vivobook 15 al prezzo di soli 399 euro è un’ottima scelta per chi cerca un notebook dal design elegante e sottile, da impiegare per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento nel tempo libero. È tutto merito del forte sconto su Amazon proposto oggi dall’e-commerce con un’offerta a tempo dedicata.

Notebook in sconto: l’affare ASUS Vivobook 15

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Sono presenti un display Full HD da 15,6 pollici e il processore Intel Core i3-1215U con GPU Intel UHD Graphics, affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione. Per quanto riguarda la connettività si può contare sui moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth. Ci sono poi la webcam 720p con microfono, gli altoparlanti progettati in collaborazione collaborazione con gli esperti di Dirac, la tastiera ErgoSense, un ampio touchpad e il trattamento Antimicrobial Guard Plus che inibisce la crescita di virus e batteri sulla superficie. La batteria assicura un’autonomia elevata, ideale per la produttività in movimento. Altre informazioni e dettagli aggiuntivi nella scheda completa.

L’offerta a tempo di oggi propone ASUS Vivobook 15 (nella colorazione Argento e nella configurazione hardware appena descritta) al prezzo finale di soli 399 euro. Si tratta di un forte sconto rispetto al listino ufficiale, che rende il notebook un’occasione da cogliere al volo, considerando l’affidabilità del marchio e le specifiche tecniche integrate.

Non sappiamo fino a quando rimarrà in promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, potendo contare anche sulla consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani. Concludiamo segnalando che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza intermediari.