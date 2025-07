Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 239€ (CPU Intel, W11): che AFFARE

Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista di un’offerta su Amazon che lo porta al prezzo di soli 239 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando l’affidabilità del marchio e le caratteristiche in dotazione. Il notebook è la scelta ideale anche in vista del Back to School, ma può tornare utile anche per la produttività di base, per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Notebook in offerta su Amazon: Lenovo IdeaPad Slim 3

Integra un display Full HD da 15,6 pollici circondato da cornici sottili. All’interno del suo telaio con finitura Abyss Blue sono presenti il processore Intel N100 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancano poi la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, una gamma di porte fisiche e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso, con licenza ufficiale per ricevere subito gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

Grazie allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce (non servono coupon o codici) puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo finale di soli 239 euro. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti è 4,4/5, sottolineando soprattutto le buone prestazioni e la cura riposta nel design, come da tradizione per il marchio.

Amazon gestisce direttamente sia la vendita che la spedizione, assicurando dunque la massima affidabilità (non si passa da intermediari). Se lo ordini adesso, il portatile arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. La disponibilità è indicata come immediata.