Asus VivoBook 15 con Intel i7 e 16/512GB a soli 649€: FOLLIA di Amazon!

Le promozioni di Amazon non si fermano mai, soprattutto quando si tratta di offerte strepitose. Oggi, tra le promozioni che fanno battere il cuore dei tech-lover, spicca quella dell’Asus VivoBook 15, un laptop dal rapporto qualità-prezzo pazzesco. La versione in questione monta un motore da corsa sotto il cofano: processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Il prezzo? Da 729 euro è crollato a soli 649 euro, toccando il suo minimo storico. È il momento perfetto per scatenare la vostra voglia di shopping tecnologico!

Asus VivoBook 15: caratteristiche tecniche pazzesche

Immaginate di avere tra le mani un laptop robusto come un cavaliere medievale, ma con l’agilità di un ninja. Il cuore pulsante è un fantastico Intel Core i7 di 12ma generazione, accompagnato da 16GB di RAM pronti a supportare le vostre imprese digitali. L’SSD NVMe da 512GB è così veloce che vi farà dimenticare cosa significa la parola “attesa”. E poi c’è il display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione FHD che vi farà brillare gli occhi con colori vibranti e dettagli nitidi.

Il design borderless è un capolavoro di modernità, mentre l’alzata ErgoLift è un tocco di genio che inclina il laptop per una digitazione confortevole. E per chi ama condividere (o semplicemente vantarsi delle proprie foto), la cerniera lay-flat a 180° è perfetta per mostrare il contenuto dello schermo a tutti senza fare acrobazie. Non può mancare una webcam integrata con microfono a cancellazione del rumore, per videochiamate così chiare che sembrerà di avere l’interlocutore accanto. E per gli audiofili, il sistema sonoro progettato con gli esperti di Dirac offre un’esperienza acustica che trasformerà ogni suono in un concerto privato.

La scheda grafica Intel Iris Xe è il jolly delle prestazioni visive, mentre l’ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) mantiene il laptop fresco e silenzioso, prolungando la durata della batteria fino a farvi dimenticare dove avete messo il caricatore. Dal punto di vista della connettività, il VivoBook 15 sembra più una stazione spaziale che un laptop: una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato.

Non state più a pensarci! Oggi su Amazon potete fare il colpaccio acquistando l’Asus VivoBook 15 per soli 649 euro. Un affare così non capita tutti i giorni e, con la spedizione gratuita in tutta Italia, potrebbe essere vostro in pochi giorni. E se il portafoglio piange, niente paura: potete pagare anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.