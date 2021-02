SSD interno Samsung 970 EVO Plus da 250GB: prezzo WOW!

Il meglio delle prestazioni, con qualcosa in più. Più veloce del 970 EVO, il 970 EVO Plus può contare sulla tecnologia V-NAND e su un firmware ottimizzato. Stiamo parlando del nuovo Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus, un SSD interno che oggi su Amazon potete acquistare a soli 49,99 euro con uno sconto del 24% sul prezzo di listino per la versione da 250 GB.

SSD interno Samsung 970 EVO Plus da 250 GB: caratteristiche principali

Massimizzando il potenziale della larghezza di banda NVMe, questo SSD garantisce un’esperienza di elaborazione dati imbattibile con un’affidabilità massima di 1.200 TBW. Il 970 EVO Plus raggiunge velocità sequenziali di lettura/scrittura di 3.500/3.300 MB/s, ed è fino al 53% più veloce del 970 EVO. Alla tecnologia V-NAND, che offre migliori prestazioni NAND e una maggiore efficienza energetica, si unisce il firmware ottimizzato, l’affidabile controller Phoenix e l’altissima velocità garantita dall’Intelligent TurboWrite.

Innovativi e rivestiti in nichel, il controller e il dissipatore di calore del 970 EVO Plus di Samsung disperdono il calore con la massima efficacia. La protezione Dynamic Thermal Guard monitora automaticamente le temperature in modo ottimale al fine di ridurre al minimo i cali di prestazioni. La gestione diventa sempre più semplice grazie al software Samsung Magician che presenta una serie di strumenti intuitivi per mantenere aggiornato l’SSD, monitorarne lo stato di salute, la velocità e migliorarne le prestazioni.

Tutto questo può essere vostro a soli 49,99 euro invece dei consueti 65,58 euro di listino per la versione da 250 GB. Non fatevi scappare questa offerta Amazon!