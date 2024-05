Stampante Canon PIXMA: sconto IMPERDIBILE del 33% su Amazon

La Canon PIXMA TS7450i, ora in offerta speciale su Amazon con un incredibile sconto del 33%, è la scelta ideale per chi desidera una stampante multifunzione all’avanguardia. Questo dispositivo compatto ed elegante combina funzioni di stampa, copia e scansione, rendendolo perfetto per la casa o per l’ufficio. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo competitivo di soli 89,89 euro, anziché 134,99 euro.

Stampante Canon PIXMA: eleva la tua produttività a nuove vette

Uno dei punti di forza della Canon PIXMA TS7450i è la sua facilità d’uso. Il display OLED da 1,44″, insieme al pulsante QR e alla barra di stato LED, permette di gestire tutte le operazioni in modo intuitivo e veloce. La connettività wireless one-touch, insieme alle app Canon PRINT, AirPrint per iOS e Mopria per Android, consente di stampare e scansionare direttamente da smartphone, tablet o computer, con la possibilità di accedere a contenuti salvati su cloud e social media.

Il modello PIXMA TS7450i è dotato di un alimentatore automatico di documenti (ADF) che permette di eseguire copie e scansioni di fino a 35 pagine senza interruzioni. Questo aspetto è fondamentale per chi ha bisogno di gestire grandi quantità di documenti in modo efficiente. Inoltre, la capacità di stampare foto senza bordi da 4×6” in appena 43 secondi è ideale per gli amanti della fotografia che vogliono risultati rapidi e di alta qualità.

Questa stampante multifunzione non è solo pratica, ma anche stimolante per la creatività. Con la possibilità di stampare su diversi tipi di supporti, come carta fotografica, supporti termoadesivi, carta magnetica e carta adesiva rimovibile, le opportunità creative sono infinite. Dai progetti artistici alle decorazioni personalizzate, la PIXMA TS7450i è uno strumento versatile che può trasformare qualsiasi idea in realtà.

Per evitare di rimanere senza inchiostro, il servizio PIXMA Print Plan offre un’opzione di abbonamento che permette di risparmiare fino al 50% sull’inchiostro. Il servizio garantisce la consegna automatica dell’inchiostro direttamente a casa prima che finisca, con tariffe personalizzate in base all’uso effettivo. Questo assicura che la stampante sia sempre pronta all’uso, senza interruzioni.

L’offerta del 33% di sconto su Amazon rende la Canon PIXMA TS7450i una proposta irresistibile. Questo sconto significativo, unito alle eccellenti caratteristiche della stampante, ti consente di avere un prodotto di alta qualità, al prezzo incredibile di soli 89,89 euro.