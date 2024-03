Stampante HP con 6 mesi di inchiostro: solo 49€

Quanto costa una nuova stampante da mettere sulla scrivania di casa o su quella dell’ufficio? Oggi la puoi acquistare al prezzo di soli 49 euro, grazie all’offerta di Amazon sul modello HP DeskJet 2720e a getto d’inchiostro. La spesa include anche sei mesi di abbonamento al servizio Instant Ink che si occupa di spedire direttamente a casa le cartucce quando necessario. Vediamo cosa la rende un affare da cogliere al volo.

La tua nuova stampante: solo 49€ per HP DeskJet 2720e

È dotata di connettività Wi-Fi e può essere controllata in modalità wireless anche da dispositivi mobile come gli smartphone e i tablet, tramite app, per l’invio delle immagini o dei documenti da stampare. Inoltre, la sua natura multifunzione le permette all’occorrenza di svolgere il ruolo di fotocopiatrice e scanner per la digitalizzazione del cartaceo in alta risoluzione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 49 euro, la stampante a getto d’inchiostro HP DeskJet 2720e è un affare da cogliere al volo, anzi, da mettere sulla propria scrivania. Lo sconto è applicato in automatico e , lo ricordiamo, l’offerta include 6 mesi di abbonamento Instant Ink per ricevere direttamente a casa le cartucce quando necessario.

Se scegli di effettuare l’ordine adesso la riceverai direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari. Le quasi 25.000 recensioni positive condivise dai clienti dell’e-commerce la promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.