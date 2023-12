Stampante HP Envy Inspire 7220e: SUPER sconto su Amazon

Se stai cercando una stampante multifunzione affidabile e ricca di funzionalità, l’HP Envy Inspire 7220e è la scelta perfetta, e oggi puoi acquistarla su Amazon con uno sconto eccezionale del 13%. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo speciale di soli 134,00 euro, anziché 154,90 euro.

Stampante HP Envy Inspire 7220e: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con una vasta gamma di funzionalità, questa stampante multifunzione HP a getto d’inchiostro a colori si distingue per la sua versatilità. La possibilità di stampare fronte/retro automaticamente e senza bordi la rende ideale per soddisfare le tue esigenze di stampa più avanzate.

La connettività avanzata è uno dei punti di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La connessione avviene attraverso Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, offrendo una flessibilità senza pari. Tuttavia, tieni presente che il cavo USB non è incluso.

La velocità di stampa impressionante raggiunge fino a 22 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori, garantendo risultati rapidi e di alta qualità. La risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi assicura dettagli nitidi e chiari su diversi tipi di supporti, tra cui carta comune, buste e carta fotografica.

Un’innovazione notevole è la tecnologia HP+, che richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’utilizzo esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP. Inoltre, acquistando questa stampante con HP+, ottieni un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di servizio Instant Ink incluso. Con Instant Ink, riceverai le cartucce a domicilio prima di rimanere senza, tutto a partire da soli 0,99€ al mese.

Da notare che la stampante HP include un firmware con misure di sicurezza dinamica progettate per impedire l’uso di cartucce non originali. Pertanto, è consigliabile utilizzare solo le cartucce originali HP 303 Nero, HP 303 Tricromia, HP 303XL Nero e HP 303XL Tricromia per garantire un funzionamento ottimale.

Non perdere l’occasione di possedere questa straordinaria stampante HP Envy Inspire 7220e a un prezzo eccezionale di soli 134,00 euro. Approfitta del 13% di sconto su Amazon oggi stesso e trasforma la tua esperienza di stampa prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.