Stampante laser Brother: ALTA qualità, in SCONTO su Amazon

La Brother MFCL2835DW è una stampante multifunzione laser progettata per trasformare ogni ufficio in un centro di produttività efficiente e organizzato. Questo dispositivo compatto non solo offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, ma lo fa con una velocità e una qualità eccezionali, soddisfacendo le esigenze dei professionisti più esigenti. Attualmente in sconto su Amazon, è un buon momento per acquistarla al prezzo di 219,00 euro, anziché 230,26 euro.

Stampante laser Brother: la soluzione definitiva per il tuo ufficio

Con una velocità di stampa impressionante fino a 32 pagine al minuto, la Brother MFCL2835DW assicura che i documenti siano pronti in tempi record, minimizzando le attese e ottimizzando il flusso di lavoro. La funzione di scansione non è da meno, permettendo di digitalizzare fino a 22,5 pagine al minuto, ideale per archiviare documenti in modo rapido ed efficiente.

Il toner incluso nella confezione consente di stampare fino a circa 1200 pagine, secondo gli standard ISO/IEC 19752, garantendo una lunga durata iniziale. Per chi ha necessità di volumi di stampa maggiori, sono disponibili toner aggiuntivi: il TN2510, con una capacità di circa 1200 pagine, e il TN2510XL, che arriva fino a circa 3000 pagine.

La gestione del dispositivo è semplificata grazie al pannello di controllo LCD a 2 righe, che rende intuitiva la navigazione tra le varie funzioni. La connettività è un altro punto di forza della Brother MFCL2835DW: supporta Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB, assicurando una versatilità di connessione che si adatta a qualsiasi configurazione di rete.

Con una memoria interna di 128MB, questa stampante multifunzione è in grado di gestire senza problemi grandi quantità di dati, mantenendo alta la performance anche durante lavori complessi. La qualità delle stampe, sempre nitida e professionale, fa della Brother MFCL2835DW un investimento intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Acquistandola oggi su Amazon, è possibile approfittare di uno sconto del 5%, rendendo questa stampante multifunzione laser ancora più conveniente al prezzo di soli 219,00 euro.