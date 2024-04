Stampante laser multifunzione HP a METÀ PREZZO su Amazon (-50%)

Per lo studio di casa o un piccolo ufficio questa stampante laser multifunzione HP è semplicemente perfetta. Soprattutto perché puoi acquistarla su Amazon a metà prezzo: grazie allo sconto del 50% è tua infatti a soli 129 euro invece di 259,90. Se preferisci, puoi comunque pagarla anche a rate a tasso zero con Cofidis al momento del checkout.

Stampante laser multifunzione HP LaserJet M140w: le caratteristiche

Questa stampante è progettata per offrire funzionalità efficienti e affidabili per le esigenze di stampa, scansione e copia quotidiane. Monocromatica e con fronte e retro manuale, è ideale per l’ambiente aziendale o domestico che richiede documenti nitidi e professionali.

Puoi stampare da una varietà di dispositivi, inclusi PC, smartphone e tablet, utilizzando l’app HP Smart. Con opzioni come Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, è facile collegarsi e stampare ovunque tu sia.

Per quanto riguarda le prestazioni di stampa, la HP LaserJet M140w può stampare fino a 20 pagine al minuto, offrendo una qualità di stampa laser nitida con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi. Supporta una vasta gamma di formati di carta, tra cui A4, A5, A6, buste, cartoline, etichette e formati personalizzati, con una grammatura compresa tra 65 e 120 g/m².

Una stampante multifunzione affidabile e conveniente, con prestazioni elevate e una connettività flessibile: approfitta dello sconto Amazon e acquistala a soli 129 euro invece di 259,90.