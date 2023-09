Stampante multifunzione HP ad un SUPER PREZZO su Amazon (-42%)

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è la soluzione perfetta se stai cercando un apparecchio in grado di fornirti sia stampa che scansioni di ottima qualità a basso prezzo. Con lo sconto Amazon puoi acquistarla infatti a soli 69,90 euro invece di 119,90 e usufruisci anche di 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di inchiostro senza spese aggiuntive.

Stampante multifunzione HP in offerta: le caratteristiche

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è progettata per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa, scansione e copia. Che tu debba stampare documenti di lavoro o foto di alta qualità, questa stampante farà tutto alla perfezione. Grazie alla funzione fronte/retro automatico e alla possibilità di stampare senza bordi, avrai risultati impeccabili in qualsiasi situazione.

Con l’app HP Smart, puoi stampare da qualsiasi dispositivo: computer, smartphone o tablet. La stampante si connette facilmente tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre, grazie alla connessione Internet continua, sarai sempre connesso e pronto a stampare in qualsiasi momento ne avrai bisogno.

La HP Envy 6020e offre prestazioni di alto livello. Stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, garantendo risultati rapidi e di qualità. La risoluzione di stampa di 300 x 300 dpi assicura dettagli nitidi e chiari su qualsiasi tipo di supporto, dalle normali pagine A4 alle foto.

Se stai cercando una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo imbattibile, non puoi lasciarti scappare questa offerta su Amazon. La HP Envy 6020e è progettata per offrirti prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione.

Approfitta di questo incredibile sconto del 42% e aggiungi subito questa fantastica stampante al tuo carrello. Non perdere l’opportunità di portare a casa una delle migliori stampanti sul mercato a un prezzo così conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.