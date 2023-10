Stampante multifunzione HP Envy 6020e: che OFFERTA su Amazon (-33%)

La HP Envy 6020e è la soluzione perfetta per le tue esigenze di stampa e ora puoi ottenerla con uno sconto incredibile del 33% su Amazon, al prezzo speciale di 79,89 euro, anziché 119,90 euro.

HP Envy 6020e: la stampante multifunzione che cercavi

HP Envy 6020e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori che ti consente di stampare, copiare e scansionare con facilità. Ma cosa rende questa stampante così speciale? Innanzitutto, è dotata della funzione di stampa fronte-retro automatica, che ti permette di risparmiare tempo e carta. Inoltre, puoi godere della possibilità di stampare senza bordi, il che significa che le tue foto e documenti avranno un aspetto impeccabile.

Con l’HP Envy 6020e, puoi stampare in modo flessibile da PC, smartphone e tablet grazie all’app HP Smart. Questa stampante è dotata di connessione Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, che la rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Non è nemmeno necessario un cavo USB, poiché la connessione wireless offre un’esperienza senza soluzione di continuità.

La stampante HP Envy 6020e offre prestazioni eccezionali. Può stampare fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, garantendoti una produttività elevata. La risoluzione di stampa raggiunge fino a 300 x 300 dpi, assicurando risultati chiari e nitidi su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste e carta fotografica.

Questo modello di stampante in offerta è inserita nel programma HP+. Per utilizzare questa funzione, è necessario avere un account HP e una connessione Internet continua. Inoltre, dovrai utilizzare esclusivamente cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.

Ma le ricompense sono notevoli. Con HP+, otterrai 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi. Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza inchiostro e ti consente di stampare a partire da soli 0,99 euro al mese.

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione di alta qualità che offra funzionalità avanzate, versatilità e prestazioni impeccabili, l’HP Envy 6020e è la scelta perfetta. Approfitta subito di questo sconto del 33% su Amazon e ottieni la tua stampante a soli 79,89 euro invece di 119,90 euro. Non perdere questa occasione per migliorare la tua esperienza di stampa e gestione documenti.

