Star Trek Prodigy per PS5: sconto FOLLE del 80% su Amazon

Star Trek Prodigy: Supernova per PlayStation 5 offre un'esperienza straordinaria che ti permette di immergerti nell'universo di Star Trek.

Star Trek Prodigy per PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Che tu preferisca giocare da solo o con un amico, Star Trek Prodigy: Supernova offre un’esperienza coinvolgente e avvincente. Con i personaggi di Dal R’El e Gwyndala, sarai pronto a intraprendere una missione per salvare l’equipaggio perduto e scoprire i segreti nascosti negli angoli più remoti dell’universo. Scegli la tua modalità di gioco e preparati a essere catapultato in mondi alieni ricchi di misteri e pericoli.

L’elemento di scoperta è centrale in Star Trek Prodigy: Supernova. Ogni mondo che esplori, da Orisi a Mirios e Taresse, offre una nuova sfida da affrontare. Con rompicapi stimolanti e ambienti ostili, dovrai mettere alla prova la tua astuzia e il tuo coraggio per superare gli ostacoli che ti attendono. E mentre ti avventuri in terre sconosciute, avrai l’opportunità di stabilire il primo contatto con specie aliene, imparando le loro storie e svelando i loro segreti.

Una nuova minaccia si erge sul tuo cammino, pronta a mettere alla prova le tue abilità di combattimento. Affronta questo nemico letale e la sua armata di robot in emozionanti battaglie che ti terranno incollato allo schermo. Solo con determinazione e audacia potrai sperare di uscirne vittorioso.

Star Trek Prodigy: Supernova offre un'avventura spaziale attraverso l'universo di Star Trek.