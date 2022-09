Starbucks, furto dati: violazione confermata

Proprio nei giorni in cui il gruppo annuncia l’iniziativa Odissey dedicata agli NFT, Starbucks si trova a dover fare i conti con un incidente di sicurezza. A essere interessati sono i sistemi informatici gestiti dall’azienda a Singapore, oggetto di una violazione che potrebbe aver consentito il furto di dati appartenenti alla clientela.

Violazione account Starbucks: dati rubati

Queste le informazioni personali compromesse, stando ai primi dettagli circolati: nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. Fortunatamente, il data breach sembra non aver interessato le password per l’accesso agli account e i metodi di pagamento.

La catena ha inviato ai propri clienti un’email notificando di aver individuato una attività online non autorizzata e alcuni accessi non autorizzati ai dettagli degli utenti . Sono state allertate le autorità competenti in modo da avviare la necessaria indagine per far luce sull’accaduto.

Come spesso accade in questi casi, i dati sono già trapelati sul Dark Web, pubblicati all’interno di un forum il 10 settembre. È quanto appreso dalla redazione del sito ZDNET. Il database completo pare essere composto da un totale pari a 553.000 record, con tutta probabilità corrispondenti ad altrettanti profili.

