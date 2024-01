Starlink: connettività satellitare per i trattori

John Deere, il più grande produttore mondiale di macchinari per l’agricoltura, ha sottoscritto un accordo con SpaceX per portare la connettività satellitare del servizio Starlink su trattori, seminatrici e mietitrebbie in aree rurali non raggiunte dalle reti a banda larga terrestri.

Macchine agricole con Starlink

John Deere ha investito miliardi di dollari per sviluppare numerosi servizi digitali per gli agricoltori, tra cui software che consentono agli spruzzatori di erbicidi di distinguere i raccolti dalle erbacce e ai trattori senza conducente di arare i campi. Il collegamento con i macchinari sfrutta però le reti terrestri (fisse e mobile), per le quali non esiste una copertura completa, soprattutto nelle aree rurali più remote.

Starlink is ideal for rural locations. Later this year, @JohnDeere will begin equipping new and existing machines across the United States and Brazil with Starlink to help connect farmers with high-speed internet so they can fully leverage precision agriculture technologies… pic.twitter.com/Jr36oTvGa4 — Starlink (@Starlink) January 15, 2024

L’accordo con SpaceX consentirà di utilizzare la connettività satellitare di Starlink. John Deere ha testato il servizio per otto mesi prima di firmare il contratto con l’azienda di Elon Musk. Il lancio è previsto in Brasile e negli Stati Uniti entro fine anno. Sulla parte superiore dei macchinari verrà installata un’antenna che può resistere a polvere, pioggia ed estreme temperature.

Non è noto il costo del servizio (che include hardware e software). Il pagamento varierà in base all’uso. L’obiettivo di John Deere è generare fino al 10% delle entrate annuali entro il 2030. Starlink verrà utilizzato anche per il collegamento diretto a smartphone LTE, grazie alla funzionalità Direct to Cell.