Starlink per l'Italia: l'asse Musk-Meloni si raffredda

La vicinanza tra Giorgia Meloni ed Elon Musk è sembrata poter agevolare una stretta di mano tra l’Italia e SpaceX, per la fornitura del servizio Starlink al nostro paese. La possibilità di un accordo tra le parti è stata smentita ufficialmente dal governo già nel mese di gennaio, ma le voci di corridoio a proposito di trattative portate avanti col favore delle tenebre (cit.) non sono mai state del tutto messe a tacere. Oggi, Bloomberg torna sull’argomento pubblicando nuove informazioni riservate.

Eutelsat e non Starlink per l’Italia?

Alcune fonti rimaste anonime hanno riferito alla testata che gli ultimi sviluppi avrebbero reso il negoziato più difficoltoso. A giocare un ruolo determinante sarebbero le tensioni tra Stati Uniti e Ucraina, innescate dai recenti accadimenti alla Casa Bianca (lo scontro verbale tra i due presidenti in diretta mondiale). Si aggiungono poi le critiche manifestate all’eventualità di affidarsi a un partner che opera al di fuori del continente.

Potrebbe dunque rafforzarsi l’ipotesi Eutelsat. È l’alternativa europea a Starlink, che negli anni scorsi ha comprato OneWeb proprio con l’obiettivo di sfidare SpaceX nell’ambito dell’accesso a Internet via satellite. Pur gestendo un numero inferiore di unità in orbita (circa 630 contro 6.700), è in grado di fornire prestazioni simili. Può raggiungere i 150 Mbps nella trasmissione dati.

Ricordiamo che l’azienda ha origini e guida italofrancesi. È stata fondata a fine anni ’70 come realtà intergovernativa. Oggi ha sede a Parigi e nel nostro paese opera attraverso la concessionaria Telespazio, frutto della joint venture tra Leonardo e Thales.

La richiesta di nuove frequenze

Nel frattempo, come riportato da Reuters, Starlink avrebbe avanzato una richiesta formale per acquisire nuove frequenze per l’attività in Italia (71-76 GHz e 81-86 GHz), gestite dai ministeri delle imprese e della difesa. Non è ancora stata fornita una risposta.

Ricordiamo che SpaceX offre il servizio di connettività via satellite nel nostro paese a partire dal 2021. Ha finora raggiunto circa 55.000 clienti.

La questione ucraina

Eutelsat sembra essere in pole position per fornire l’accesso a Internet anche in Ucraina, considerando la posizione assunta da Musk dopo il suo insediamento de facto alla Casa Bianca.

Trump ha bruscamente preso le distanze da Kiev, rivedendo il ruolo di alleato svolto dagli Stati Uniti fin dall’inizio del conflitto, nel febbraio 2022. Il presidente sta spingendo per un accordo di pace forzato con la Russia e senza mai condannare apertamente le azioni di Vladimir Putin. Questo, inevitabilmente, ha messo in discussione il futuro impiego di Starlink da parte dell’esercito locale.