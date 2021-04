Sciopero della fame contro 5G e innalzamento del limite per le emissioni

Oggi, 57 connazionali hanno dato il via a uno sciopero della fame, come forma di protesta contro l’innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica previsto da un documento (PDF) della IX Commissione Permanente Trasporti Poste e Telecomunicazioni, al fine di adeguare i valori del nostro paese a quelli degli altri stati europei. L’iniziativa è promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G.

Nel comunicato si leggono riferimenti a una overdose di radiofrequenze che metterebbe ognuno, in maniera definitiva, in ostaggio di irresponsabili politiche votate alla sperimentazione permanente sull’intera popolazione e del raggiungimento di un punto di non ritorno , invitando gli interessati a firmare una petizione su Change.org per fermare l’allestimento delle reti 5G all’interno del territorio nazionale.

Sulle pagine del sito Oasi Sana l’elenco completo con i nominativi di coloro che hanno scelto di aderire alla protesta.

Di quale limiti si sta parlando? Fino ad oggi la soglia in Italia è rimasta fissata in 6 V/m e 0,1 W/mq, ma la volontà è quella di portarli rispettivamente a i 61 V/m a 10 W/mq, comunque entro i limiti di sicurezza stabiliti da ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Ricordiamo che il nostro paese è quello che ha fin qui imposto le restrizioni più severe su questo fronte tra tutti quelli del blocco europeo. Obbligare gli operatori a rispettarle, da una parte riduce le emissioni di ogni singola infrastruttura di rete, ma dall’altra spinge le telco a installarne di più sul territorio al fine di garantire una copertura adeguata.

Va infine sottolineato che, per come sono pensate, le antenne del 5G (a differenza di quanto avviene con i network mobile delle generazioni precedenti), sono in grado di direzionare in modo selettivo e dinamico il segnale, adeguandolo alle richieste delle utenze ogni pochi millisecondi, abbattendo di conseguenza il quantitativo di energia impiegata e, di fatto, l’inquinamento elettromagnetico prodotto.