Stop ChatGPT? +400% per le VPN in Italia

I dati sono quelli forniti da Atlas VPN, nome direttamente chiamato in causa durante questi giorni di caos conseguente allo stop di ChatGPT sul territorio italiano. E sono dati eclatanti, che offrono la cifra dell’impatto che la decisione del Garante ha avuto in Italia sul mercato delle Virtual Private Network.

Secondo quanto stimato da Atlas VPN, ogni giorno sono state installate nel mese di marzo circa 4213 VPN (dati basati sulla top 10 delle VPN oggi sul mercato). Nel giorno in cui il Garante ha intimato a ChatGPT l’osservanza delle normative per la tutela della privacy (con conseguente ritiro del servizio da parte di OpenAI), le installazioni sono più che raddoppiate raggiungendo un immediato +121% (oltre 9300 installazioni in un solo giorno). Nella giornata del 1 aprile il ritmo di installazioni è arrivato ad un eclatante +404%, quadruplicando quindi il ritmo tradizionale di installazioni medie. Le ricerche per il termine VPN sui motori di ricerca, nel frattempo, sono cresciute del 600%.

Il ritmo è sceso poco alla volta nei giorni successivi, mantenendo comunque un ritmo che vale il triplo rispetto alla media del periodo. Trattasi chiaramente di effetti collaterali di quella che è stata una iniziativa che l’Authority ha perseguito con ben altri obiettivi. L’interruzione delle attività dell’IA ha polarizzato l’opinione pubblica, ma ha anche risvegliato l’attenzione dei Garanti di tutta Europa, il che potrebbe portare a conseguenze similari all’Italia in ogni altro Paese che dovesse trovarsi ad affrontare medesime interruzioni.

Il clamore del caso potrà avere anche conseguenze utili in termini di educazione al digitale: i moniti relativi ai pericoli di un uso disattento di VPN gratuite può comportare una facile fuga di dati raccolti dalla navigazione quotidiana, il che rende la cautela un vero e proprio boomerang. Per i più attenti, dunque, è questo il momento giusto per capire a cosa possa servire una VPN, quando può servire e come farne buon uso. Ogni occasione è giusta per un po’ di formazione, anche se passando attraversi “shock” come quelli determinati dallo scontro tra Garante e IA nell’opinione pubblica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.