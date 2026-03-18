Streaming e vinili spingono la musica: in Italia vale più del cinema

La musica nel nostro paese vale 513,4 milioni di euro l’anno, il doppio rispetto al 2019. È questo il dato pubblicato da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e relativo allo stato del mercato discografico in Italia. Nel corso del 2025 è stato registrato un record, con una crescita pari al 10,7% rispetto ai dodici mesi precedenti. Il trend positivo prosegue ormai da otto anni, segnale di un settore in salute.

Come sta il mercato discografico in Italia?

Il cuore pulsante è rappresentato dallo streaming, che da solo genera circa due terzi dei ricavi totali, con gli abbonamenti premium arrivati a toccare i 234,4 milioni di euro (+14,1%). Riemerge anche la passione per il supporto fisico: 74,7 milioni di euro (+21,9%), con i vinili tornati a vendere come ai vecchi tempi (+24,2%). Bene anche i CD (+15,1%). È invece ormai residuale la quota associata ai download.

Concentrando l’attenzione sulla musica fluida, quella di piattaforme come Spotify, nel 2025 i servizi hanno generato 99 miliardi di ascolti. E per quanto riguarda l’export all’estero, i proventi dalle royalties fuori dai confini nazionali sono arrivati a 32 milioni di euro, +13,9% in un anno e +180% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda il supporto fisico, la Top 10 delle vendite è dominata da Orbit orbit di Caparezza, seguito da The life of a showgirl di Taylor Swift e da Tutta vita di Olly. Giù dal podio seguono Ranch di Salmo, Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva, È finita la pace di Marracash, Volevo essere un duro di Lucio Corsi, Comuni mortali di Achille Lauro, Wish You Were Here (edizione 50esimo anniversario) dei Pink Floyd e Live at Pompeii sempre dei Pink Floyd.

Quello italiano è il terzo mercato discografico più importante dell’Unione europea. Nel comunicato giunto in redazione, FIMI sottolinea che i risultati hanno superato quelli del box office cinematografico (496,5 milioni di euro). Questo il commento del CEO Enzo Mazza.