Su Amazon torna in sconto in Kit Base: Echo Dot + lampadina

Casa smart con il Kit Base di Amazon, un solo acquisto ma risultati istantanei. Echo Dot di 5ª generazione unito alla lampadina smart Sengled è l’unione che fa la forza. Hai la potenza di Amazon Alexa a tua disposizione con un sistema di illuminazione intelligente e multicolore. Puoi installare le due componenti nel giro di pochi minuti ed avere risultati istantanei. Torna lo sconto e con soli 79,98€ puoi portare entrambi nel tuo appartamento, aggiungili ora al carrello.

Kit Base: Echo Dot di 5ª generazione e lampadina Sengled

Amazon Alexa è l’assistente più famoso e diffuso al mondo per ovvie ragioni. È sufficiente un comando vocale per gestire mille dispositivi diversi e ricevere l’aiuto di cui sei in cerca. Puoi installarla in casa in vari modi e il dispositivo Echo Dot di 5ª generazione è uno di questi. In modo particolare ha dimensioni compatte e una cassa Bluetooth integrata dall’audio in alta risoluzione. Sta bene nel salotto così come in camera da letto o ovunque tu voglia.

Lo colleghi alla presa di corrente, lo configuri con l’app sullo smartphone ed è pronto all’utilizzo. Chiamando l’assistente ad alta voce puoi chiederle informazioni di vario genere, fissare sveglie e promemoria, riprodurre la musica che più ami e rimanere in contatto con amici e parenti attraverso le telefonate integrate.

C’è poi la gestione dei dispositivi collegati come, ad esempio, la lampadina smart Sengled che trovi in confezione. Questa ha un attacco E27 per essere installata ovunque in casa e diverse funzioni. Puoi scegliere tra diverse impostazioni di colore, luminosità e creare altresì delle routine con accensione e spegnimento automatico.

Nulla ti vieta di aggiungere ulteriori dispositivi intelligenti come sistemi di allarme, monitoraggio, audio e così via.

Con soli 79,98€ su Amazon, il Kit Base di Amazon con Echo Dot di 5ª gen e lampadina Sengled è quell giusto per la tua casa. Collegati e approfitta dello sconto.

