Su Disney+ puoi avere 2 mesi GRATIS sull'abbonamento Premium o Standard

Disney+ è la piattaforma di streaming della casa di Topolino che ti permette di accedere non solo a tutti i contenuti del colosso cinematografico, ma anche all’intrattenimento Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro ancora. Se non sei ancora abbonato o stavi pensando di riattivare la tua iscrizione hai la possibilità di avere 2 mesi gratis sul tuo abbonamento sui piani Standard e Premium. Ecco come funziona.

Disney+: cosa cambia tra Premium e Standard e come avere 2 mesi gratis

Ad oggi, Disney+ ti permette di scegliere fra tre differenti piani di abbonamento. Il primo è lo Standard con Pubblicità che, per 5,99 euro al mese, ti permette di accedere a tutto il catalogo in qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee e alcuni contenuti sponsorizzati.

Passiamo ai due oggetto di questo articolo: il piano Standard, disponibile a 8,99 euro al mese, include la visione in 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee, il download dei contenuti offline e soprattutto uno streaming senza pubblicità.

Il piano Premium è invece pensato per chi desidera il meglio: a 11,99 euro al mese puoi avere la visione in 4K UHD HDR, 4 riproduzioni simultanee, il download, il supporto al Dolby Atmos e naturalmente anche qui lo streaming senza pubblicità.

Parliamo infine dell’offerta vantaggiosa: per avere 2 mesi gratis non devi far altro che scegliere l’abbonamento annuale Standard o Premium. Li pagherai infatti rispettivamente 89,90 euro l’anno oppure 119,90 euro l’anno. In entrambi i casi finiresti per pagare soltanto 10 mesi invece di 12, avendone quindi un paio praticamente gratis.