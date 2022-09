Su PureVPN hai oltre 240€ di sconto e TRE MESI GRATIS

Occasione da non perdere su PureVPN: il servizio VPN più veloce, affidabile e su cui puoi contare per la tua sicurezza e l’anonimato online, è in offerta con uno sconto che ti permette di risparmiare oltre 240 euro. E per non farsi mancare niente, hai anche tre mesi gratis da aggiungere al tuo abbonamento.

Cosa devi fare per usufruire dell’offerta? Molto semplice: ti basta scegliere l’abbonamento di 2 anni per avere subito l’82% di sconto. In questo modo pagherai soltanto 53,95 euro invece di 295,65 e inoltre hai anche 3 mesi gratis aggiuntivi. Questo significa che potrai contare su un piano di 27 mesi pagato ad un prezzo veramente ridicolo.

Perché PureVPN è una delle migliori VPN presenti sul mercato

PureVPN è un servizio pensato per permetterti di rimanere completamente protetto, anonimo e su una rete crittografata AES a 256 bit tutte le volte che ti connetti a internet. A questo si aggiunge la possibilità di aggirare le restrizioni geografiche e le censure, per avere accesso senza limiti a siti web, video, eventi live, piattaforme streaming e condivisione di file p2p e tutto quello che desideri.

Non preoccuparti della velocità di connessione, perché grazie alla rete di oltre 6500 server disseminata in 140 paesi potrai contare sempre su streaming, download, gaming e navigazione alla migliore velocità possibile, superando anche eventuali restrizioni del tuo provider.

Con un’app facile da usare e compatibile con tutti i dispositivi Windows, Mac, Android, iOS, Linux e Chrome, PureVPN è la scelta che ha convinto più di 3 milioni di utenti in tutto il mondo. Adesso tocca a te: scegli il piano di abbonamento biennale, risparmi oltre 240 euro e ricevi anche tre mesi gratuiti.

