Summer English School: impara l'inglese in vista dell'estate

Le vacanze si avvicinano e vorresti rispolverare il tuo inglese oppure imparare da zero? Il modo migliore è affidarti a un’azienda seria e competente che possa insegnarti la lingua in seguendo un sistema personalizzato e progettato in base alle tue esigenze. La Summer English School di British Council è ciò che fa per te: che tu sia uno studente principiante o avanzato, avrai a disposizione una gamma completa di argomenti progettati per tutti i livelli e la sicurezza di oltre ottant’anni di esperienza nell’insegnamento. Le classi sono internazionali, di gruppo oppure private, gestite da insegnanti esperti di British Council ma soprattutto 100% online.

Dall’inglese aziendale al corso intensivo estivo: tutti i corsi

La Summer English School mette a disposizione quattro diversi corsi: inglese aziendale, inglese generale, inglese per viaggiare e il corso intensivo per l’estate. L’inglese aziendale è indicato per coloro che vogliono portare la propria carriera al livello successivo e imparare ad esprimere opinioni, consigli e gestire conversazioni in ambito professionale. L’inglese generale, invece, è pensato per chi vuole imparare da zero o migliorare la lingua per la vita quotidiana. Poi c’è l’inglese per viaggiare: adatto a chi è sempre con lo zaino in spalla o la valigia in stiva oppure vuole imparare prima di un viaggio all’estero già programmato. Infine c’è il corso intensivo per l’estate, che mette a disposizione un’ampia scelta di lezioni da frequentare in qualsiasi ordine e all’orario più comodo.

Come funziona la Summer English School?

Puoi scegliere un piano di abbonamento mensile adatto al tuo budget e al tuo stile di vita. Grazie alla promozione in corso, entrambi i piani sono in offerta al 20% di sconto: c’è il piano “Gold” che mette a disposizione 10 crediti a 94 euro al mese, mentre il piano “Platinum” (con 15 crediti) a 116 euro al mese. Puoi utilizzare i crediti per prenotare le lezioni di gruppo e private. Ad esempio una lezione di gruppo da 55 minuti ti costa 1 credito, mentre una privata da 25 minuti costa 2 crediti. Puoi annullare il pagamento mensile in qualsiasi momento oppure effettuare una prova gratuita di 7 giorni.

