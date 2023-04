SumUp: accetta pagamenti POS senza passare dalla banca

Se vuoi tenere il passo con i tempi e fornire un’esperienza di pagamento ottimale ai tuoi clienti, devi assolutamente considerare l’utilizzo di un POS mobile. Questo strumento è estremamente versatile e comodo, in quanto ti permette di gestire le transazioni ovunque tu sia. Se temi una lunga burocrazia in banca, niente paura: fortunatamente esiste una soluzione più veloce e conveniente, chiamata SumUp.

Questo ottimo terminale si distingue grazie alla mancanza di costi fissi o contratti vincolanti, il che lo rende particolarmente economico e appetibile, oltre che estremamente veloce e semplice. Crei il tuo profilo, acquisti il lettore e inizi subito ad accettare pagamenti. Acquista il tuo SumUp Air oggi a soli 47,58 euro una tantum: oltre al terminale, otterrai canone mensile azzerato e solo 1,95% per transazione.

Perché se sei un esercente non puoi farne a meno

Il POS mobile SumUp Air è in grado di gestire qualsiasi metodo di pagamento e offre la possibilità anche di stampare oppure inviare la ricevuta via e-mail oppure SMS, senza che ci sia bisogno di acquistare una SIM dati aggiuntiva oppure di rimanere sempre connessi al Wi-Fi. Questo perché il collegamento avviene tramite tecnologia Bluetooth allo smartphone oppure al tablet e il pagamento passa attraverso l’applicazione gratuita. Inserisci l’importo, avvicina la carta e la transazione è completata. La batteria a lunga durata ti permetterà di effettuare fino a 500 pagamenti con una sola ricarica.

Non è necessario aprire nessun conto per utilizzare SumUp Air e non dovrai nemmeno superare lunghe burocrazie bancarie. Basta inserire i tuoi dettagli nel profilo per ricevere tutti i tuoi accrediti in modo sicuro. Non ci sono nemmeno costi fissi mensili da sostenere. Con SumUp avrai solamente una semplice commissione dell’1,95% per transazione. Una volta acquistato il tuo terminale dal sito web, al prezzo di soli 47,58 euro una tantum e ricevuto a casa tua, potrai iniziare ad accettare pagamenti immediatamente.

Ma allora, conviene utilizzare SumUp? La risposta è sì. Soprattutto se sei un esercente che vuole accettare pagamenti in totale mobilità, senza dover aprire conti correnti ad hoc oppure sottoscrivere contratti vincolanti. Con SumUp, al contrario, otterrai un servizio di pagamento completo, economico e facile da utilizzare, senza rinunciare alla sicurezza e alla professionalità che cerchi.

