Ora che l’utilizzo degli strumenti di pagamento digitali ed elettronici è fortemente aumentato, esercenti e professionisti sono chiamati ad adeguarsi: un dispositivo come SumUp Air può costituire per molti la soluzione migliore, oggi ancor di più considerando la possibilità di acquistarlo su Amazon con il 38% di sconto sul prezzo di listino.

Il lettore SumUp Air in forte sconto su Amazon

Il lettore supporta carte di credito, di debito, bancomat e applicazioni su smartphone, anche in modalità contactless, per gestire le transazioni in modo rapido e semplice. Non richiede la sottoscrizione di alcun abbonamento o contratto, ma è prevista una commissione pari all’1,95% sui movimenti. Tra le altre caratteristiche il design “senza fili” con una batteria interna con autonomia sufficiente per 500 pagamenti così da poter essere trasportato ovunque senza problemi.

È pienamente compatibile con i circuiti Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay oltre che con le tecnologie Google Pay e Apple Pay. Chi desidera acquistare Sum Up Air lo può fare in queste ore grazie all’offerta su Amazon al prezzo di soli 14,99 euro invece di 23,99 euro come da listino (o 29,00 euro sul sito ufficiale).