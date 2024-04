Revolut, apri il conto per i giovani con app e carta prepagata

Revolut ha pensato a diverse soluzioni per poter gestire il proprio denaro. Tra queste, Revolut <18 nasce con l’obiettivo di permettere di gestire al meglio le finanze della tua famiglia; un conto per i più giovani dai 6 ai 17 anni. Grazie all’apposita app dedicata e una carta prepagata a tua disposizione la vita diventa più semplice! Scopriamo insieme tutti i vantaggi offerti da Revolut.

Vuoi che tuo figlio abbia un conto autonomo e inizi, conseguentemente, ad imparare a gestire il denaro? Con Revolut <18 bambini e ragazzi possono iniziare a monitorare le proprie spese nell’app, e visualizzarle suddivise per categoria. Tale funzionalità consente di capire più facilmente in che modo viene speso il denaro e di evitare di gestirlo in modo sbagliato.

Non perdere altro tempo, scegli Revolut <18 per tuo figlio e qualunque sia la sua prossima spesa, imposta un giorno di paga regolare e fai in modo che non spenda tutto.

Per iniziare non ti resta che scaricare l’app Revolut <18 e creare un conto per tuo figlio. Ricorda che la carta Revolut <18 può essere personalizzata e aggiunta ad Apple Pay o Google Pay per iniziare a spendere subito.

Diventa indipendente con Revolut

Revolut <18 non è una classica app ma una soluzione pensata e progettata per garantire autonomia finanziaria a bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni. A partire da oggi tuo figlio potrà utilizzare la paghetta con parsimonia grazie a notifiche di spesa in tempo reale.

Inoltre, inviare denaro non è mai stato cosi semplice. Scarica subito l’app per consentire a tuo figlio di inviare denaro ai propri amici in un lampo con Revolut <18. Che aspetti? Permetti a tuo figlio di fare un viaggio di sola andata per l’indipendenza finanziaria con un conto per i più giovani, dai 6 ai 17 anni, con app e carta prepagata.