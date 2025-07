Super Fibra WindTre: l’offerta per avere internet veloce a casa e Giga illimitati sullo smartphone

Sai che ora hai l’opportunità di avere una connessione veloce, stabile e illimitata sia a casa che in mobilità? È l’ultima incredibile offerta di WindTre che con SuperFibra ti mette a disposizione non solo la connessione in fibra ottica per la casa con il modem Wi-Fi 7 incluso, ma anche Giga illimitati sulle tue SIM WindTre. E in più hai anche un anno di Amazon Prime incluso nel prezzo. Tutto questo puoi averlo ora a 22,99€ al mese (per i clienti WindTre mobile) o a 24,99€ al mese per i nuovi clienti. Attiva ora l’offerta.

Perché attivare Super Fibra di WindTre

L’offerta Super Fibra di WindTre si presenta come una delle proposte più complete attualmente disponibili sul mercato italiano. Pensata per chi cerca una connessione veloce e stabile. A contribuire alla qualità della navigazione c’è anche il modem Wi-Fi di ultima generazione, con il Wi‑Fi 7 capace di gestire numerosi dispositivi contemporaneamente (fino a 256) e di offrire una copertura efficace anche nelle abitazioni più grandi.

Inoltre attivando Super Fibra di WindTre inclusi nell’abbonamento ci sono anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e 12 mesi di Amazon Prime (grazie al quale è possibile accedere anche ai servizi Prime Video, Amazon Music e Amazon Gaming).

Ma l’aspetto forse più interessante è nella possibilità di ottenere Giga illimitati su tre SIM compatibili con l’offerta Super Fibra. Attivando l’offerta Super Fibra come cliente WindTre ogni mese riceverai in regalo Giga illimitati per navigare liberamente, guardare contenuti in streaming, giocare online e fare videochiamate direttamente dal tuo smartphone.

Scegli WindTre per la tua connessione a Internet, sia da casa che in mobilità e approfitta dell’offerta Super Fibra a soli 22,99€ al mese con attivazione gratuita.