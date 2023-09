SUPER offerta Fibra di Sky: passa oggi stesso

Di questi tempi, avere a casa la Fibra Ultraveloce è diventata una necessità. A chi affidarsi? Alla SUPER offerta Fibra di Sky: costo mensile 24,90 euro, invece di 29,90 euro.

Questo prezzo è bloccato per un anno, mentre il costo di attivazione è pari a 29 euro una tantum, anziché 29 euro. Cosa volere di più?

Nel costo è incluso lo Sky WiFi Hub, un dispositivo dinamico e intelligente. Riesce ad adattarsi all’ambiente che lo circonda e ai tuoi comportamenti in modo da offrirti la connessione più veloce e stabile possibile.

Velocità che viene garantita anche dalla tecnologia Dual Band (5 GHz e 2,4 GHz), che minimizza le interferenze e aggira gli ostacoli.

Questo modem, che presenta 8 antenne integrate, riesce a fornire sempre un segnale molto omogeneo in qualsiasi direzione.

L’installazione è semplice: collegamento alla presa di corrente e inizierà a funzionare immediatamente. Il modem riesce a supportare fino a 100 dispositivi collegati contemporaneamente.

Passa a Sky WiFi SUBITO

Cosa prevede la SUPER offerta Fibra di Sky

Pagando soltanto 24,90 euro al mese, la SUPER offerta Fibra di Sky mette a disposizione diverse cose.

La Fibra 100%, che arriva a un’incredibile velocità, ti consentirà di vedere qualsiasi contenuto in streaming senza buffering, ma anche di giocare online senza interruzioni.

Ma c’è anche altro in questa offerta. Avrai a disposizione una rete di ultima generazione, che arriva alla velocità massima di 1 Gbps. Inoltre, la stessa connessione è sicura e illimitata.

L’ottimizzazione per il video streaming è assicurata, così come è minimizzata la latenza. Per quanto riguarda l’attivazione, dovrai fissare l’appuntamento con il tecnico.

Una volta attivata la linea, Sky WiFi mette a tua completa disposizione il servizio di assistenza tecnica. E le chiamate da casa? Sono a consumo verso numeri fissi e mobili in Italia e all’estero.

Non ci sono vincoli contrattuali e il modem è in comodato d’uso. Quindi, non ti resta che attivare l’offerta tramite il link sottostante.

Passa a Sky WiFi SUBITO