Super promo per NordVPN: è la migliore VPN da attivare al Black Friday (-75%)

La migliore VPN da attivare al Black Friday non può che essere NordVPN: grazie alla promo in corso e al codice sconto BLAZE1MO, infatti, è ora possibile attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro, andando a selezionare il piano biennale che, per l’occasione, include ben 4 mesi aggiuntivi.

In questo modo è possibile accedere alla VPN con il prezzo più basso del 2025 e con la possibilità di sfruttare ben 28 mesi di utilizzo illimitato. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

NordVPN: la scelta giusta per una VPN al Black Friday

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN in grado di garantire la protezione della crittografia del traffico dati oltre a una politica no log e alla possibilità di sfruttare un network di migliaia di server per aggirare blocchi geografici durante la connessione.

In questo modo, il servizio consente di navigare in sicurezza e senza tracciamento, evitando censure e blocchi all’accesso a siti web e servizi online di vario tipo. La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni alla banda disponibile, con la possibilità di accedere alla rete tramite le varie app ufficiali.

Con lo Sconto Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice BLAZE1MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online. L’offerta del Black Friday sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile in esclusiva dal sito della VPN.