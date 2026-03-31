Surfshark VPN è in sconto dell'88%: ora costa solo 1,88€ al mese

Non esiste un servizio come Surfshark VPN. Perché? Per più motivi. Innanzitutto, perché basta abbonarsi con un singolo account per avere questo strumento su dispositivi illimitati.

E poi perché in questo momento è in offerta a soli 1,88€ al mese grazie allo sconto dell’88%, con tre mesi extra gratis. Ma Surfshark VPN è molto di più: andiamo a scoprire insieme tutti i piani proposti dalla piattaforma.

Tutti i piani di Surfshark VPN sono in sconto

La navigazione privata e sicura sul web è più conveniente con Surfshark VPN. Ecco una panoramica completa dei piani scontati proposti dall’app:

Starter : 1,88 euro al mese, 50,76 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (88% di sconto);

: 1,88 euro al mese, 50,76 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (88% di sconto); One : 2,28 euro al mese, 61,56 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (86% di sconto);

: 2,28 euro al mese, 61,56 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (86% di sconto); One+: 4,18 euro al mese, 112,86 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro (80% di sconto).

In tutti e tre i piani la VPN funziona allo stesso modo e ha identiche caratteristiche: permette di nascondere la propria posizione online, sboccare le piattaforme di streaming e molto altro.

Quello che cambia sono i servizi extra: nel piano One ad esempio è incluso un antivirus, un sistema Alert di notifiche in caso di violazione dei dati personali e un motore di ricerca apposito per navigare senza pubblicità.

A tutto ciò, il piano One+ aggiunge Incogni, tool grazie a cui è possibile eliminare le chiamate del telemarketing e i tentativi di truffa via email e SMS.

Tutto questo, lo ribadiamo, in sconto solo per poco tempo. Ed è fatta salva comunque la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Per beneficiarne basta andare sul sito di Surfshark e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.