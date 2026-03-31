 Surfshark VPN è in sconto dell'88%: ora costa solo 1,88€ al mese
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Surfshark VPN è in sconto dell'88%: ora costa solo 1,88€ al mese

Surfshark VPN conferma di essere una delle migliori reti private virtuali disponibili in commercio. Ora è in sconto fino all'88%.
Surfshark VPN è in sconto dell'88%: ora costa solo 1,88€ al mese
Sicurezza VPN
Surfshark VPN conferma di essere una delle migliori reti private virtuali disponibili in commercio. Ora è in sconto fino all'88%.

Non esiste un servizio come Surfshark VPN. Perché? Per più motivi. Innanzitutto, perché basta abbonarsi con un singolo account per avere questo strumento su dispositivi illimitati.

E poi perché in questo momento è in offerta a soli 1,88€ al mese grazie allo sconto dell’88%, con tre mesi extra gratis. Ma Surfshark VPN è molto di più: andiamo a scoprire insieme tutti i piani proposti dalla piattaforma.

Vai all’offerta di Surfshark

Tutti i piani di Surfshark VPN sono in sconto

La navigazione privata e sicura sul web è più conveniente con Surfshark VPN. Ecco una panoramica completa dei piani scontati proposti dall’app:

  • Starter: 1,88 euro al mese, 50,76 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro (88% di sconto);
  • One: 2,28 euro al mese, 61,56 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro (86% di sconto);
  • One+: 4,18 euro al mese, 112,86 euro in totale per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro (80% di sconto).

In tutti e tre i piani la VPN funziona allo stesso modo e ha identiche caratteristiche: permette di nascondere la propria posizione online, sboccare le piattaforme di streaming e molto altro.

Quello che cambia sono i servizi extra: nel piano One ad esempio è incluso un antivirus, un sistema Alert di notifiche in caso di violazione dei dati personali e un motore di ricerca apposito per navigare senza pubblicità.

A tutto ciò, il piano One+ aggiunge Incogni, tool grazie a cui è possibile eliminare le chiamate del telemarketing e i tentativi di truffa via email e SMS.

Tutto questo, lo ribadiamo, in sconto solo per poco tempo. Ed è fatta salva comunque la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Per beneficiarne basta andare sul sito di Surfshark e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 mar 2026

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Edoardo D'amato
Pubblicato il
31 mar 2026
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