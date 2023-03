SuperFibra W3: Internet e Amazon Prime a 26,99€

La SuperFibra di W3 è forse una delle promozioni più interessanti. Questo perché oltre ad internet flat 24 ore su 24 offre anche 12 Mesi di Amazon Prime GRATIS. Vediamo dunque cosa comprende la promozione del momento.

SuperFibra W3: ecco tutti i dettagli

La promozione è attivabile sia ONLINE sia nei negozi WINDTRE da tutti i nuovi clienti.

Internet senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload

Internet senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload

Modem Incluso nel prezzo anche con tecnologia Wi-Fi 6 in FTTH

Chiamate senza limiti in PROMO ONLINE da telefono fisso verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali
Coupon con 12 Mesi di Amazon Prime

Assistenza Kasko sul Modem per qualsiasi guasto o calo di tensione

Giga Illimitati su 3 numeri WINDTRE già attivi o in attivazione

Questo prezzo dipende dalla copertura ed è disponibile solo sotto FTTH e FTTC. Per le altre tecnologie il prezzo differisce di qualche euro.

Come abbiamo detto prima, oltre ad internet illimitato a casa è possibile ottenere Giga Illimitati su 3 numeri intestati alla stessa persona. Oltre ad internet a casa, l’operatore offre la possibilità di aggiungere il servizio opzionale Assistenza Facile con soli 4,99 euro in più ogni mese. L’assicurazione fornita in partnership con Europ Assistance offre fino a 3 interventi a scelta tra elettricista, idraulico, tecnico riparatore di elettrodomestici e 3 interventi di esperti in sicurezza informatica, del valore massimo di 300 euro cadauno.

Inoltre, è possibile aggiungere anche Più Sicuri Casa, un servizio aggiuntivo che permette di proteggere la navigazione contro le varie minacce del web. Questo addon è disponibile a 1,49 euro mensili in più con primo mese gratis.

Costi ed altro

Per attivare la Fibra di WINDTRE è necessario corrispondere la prima volta un contributo pari a 39,99€.

