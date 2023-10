SUPER offerta: Pixel 7 e Pixel Buds A in bundle a soli 529€

Il Google Pixel 7, noto come uno dei migliori smartphone Android, è ora disponibile ad un prezzo interessante di soli 529€, grazie ad uno straordinario sconto del 29%. L’offerta inoltre, nel prezzo include anche le Pixel Buds Serie A, gli auricolari Bluetooth di Google, perfetti in coppia con un Google Pixel.

Google Pixel 7 con le Pixel Buds A, un’offerta imperdibile

Il Google Pixel 7 si distingue per il suo design sicuramente diverso dal mercato, con un corpo sottile e leggero, e la famosissima fascia posteriore con i sensori fotografici. Il display AMOLED da 6,3 pollici offre una qualità delle immagini eccezionale, soprattutto grazie al software di Google, che ancora oggi distingue i suoi smartphone come i migliori nello scattare le foto, nel panorama Android.

Alimentato dal processore di casa Google, il Tensor 2, e 8 GB di RAM, il Pixel 7 garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. La fotocamera ha un sensore principale da 50 MP che ti consente di scattare foto e video nitidi ad alta risoluzione, mentre la memoria interna da 128 GB offre spazio sufficiente per foto, video e qualsiasi tipo di file.

La batteria da 4.000 mAh di Google Pixel 7 offre una lunga durata, supportando l’uso quotidiano senza ricariche frequenti. Il dispositivo offre inoltre una serie di funzionalità innovative, tra cui la ricarica adattiva e numerose chicche disponibili solamente per gli smartphone Google.

Con uno sconto del 29%, acquistare per soli 529€ il Google Pixel 7 insieme alle Pixel Buds Serie A è un’offerta irripetibile, che probabilmente non tornerà facilmente. Oltre infatti allo smartphone di casa Google, ti puoi portare a casa anche le ottime cuffiette Bluetooth, pensate appositamente per essere collegate ad uno smartphone Pixel, con animazioni e funzioni dedicate, oltre al comparto audio di altissima qualità, proprio come lo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.