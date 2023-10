SUPER sconto del 24% sul OnePlus Nord 2T 5G

Il OnePlus Nord 2T 5G, dispositivo che ha ottenuto un grande successo grazie alle sue funzionalità avanzate e al design accattivante, è ora disponibile ad un prezzo incredibilmente basso di soli 279,99€, grazie ad uno sconto del 24% attivo su Amazon. Un’occasione imperdibile per chi vuole dispositivo che navighi in 5G, un ottimo comparto grafico, un’esperienza di navigazione fluida ed una super affidabilità legata al brand.

OnePlus Nord 2T 5G, design curato in ogni dettaglio

Il OnePlus Nord 2T 5G si distingue per il suo design minimal e moderno, il corpo sottile e leggero per una presa ed un trasporto confortevole. Il display Fluid AMOLED da 6,43 pollici è una vera e propria bellezza tecnologica, che regala esperienza di visione uniche, ideale per chi utilizza molto il dispositivo per vedere contenuti multimediali.

Dotato di un processore MediaTek Dimensity 1300 con 8 GB di RAM, il Nord 2T 5G garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. La tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP consente di catturare foto nitide e video ad alta risoluzione in tutte le condizioni di illuminazione. La memoria interna da 128 GB offre ampio spazio per foto, video, applicazioni e file, soddisfacendo qualsiasi richiesta.

Grazie al supporto alla connettività 5G, lo smartphone permette di navigare, scaricare contenuti e giocare online a velocità elevatissime. La batteria da 4.500 mAh garantisce un utilizzo a lungo termine. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 65 permette di caricare lo smartphone in maniera super rapida.

Con lo sconto, attivo ancora per poco, del 24%, puoi portarti a casa il OnePlus Nord 2T 5G a soli 279,99€. Un prezzo estremamente basso, che rende il dispositivo un vero e proprio best-buy. Grazie infatti al bellissimo display AMOLED, alla batteria da lunga durata con ricarica super rapida, all’ottimo comparto fotografico, questo OnePlus è uno smartphone completo in qualsiasi ambito.

