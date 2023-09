Audio spaziale e batteria illimitata a soli 49,90€

Le OPPO Enco Air3 sono super scontate del 29%, ad un prezzo finale di 49,90€, invece del prezzo di listino di quasi 70€. Si tratta di un ottimo affare per chi cerca delle cuffiette ottime al prezzo giusto.

OPPO Enco Air3, migliore rapporto qualità-prezzo

Le Enco Air3 sono dotate di un driver in Titanio da 13,4mm, che permette un’ottima riproduzione musicale, con audio dettagliato. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie come il modulo di elaborazione audio DSP HiFi5, c’è ancora maggiore precisione nelle vibrazioni del suono per bassi più profondi e alti più nitidi.

A livello di design, le Enco Air3 offrono un aspetto traslucido, minimale e molto elegante. Inoltre, grazie alla loro particolare forma, permettono molta stabilità anche durante le sessioni di allenamento più intense.

Gli auricolari sono dotati anche di una nuova area touch, che grazie a una maggiore precisione nelle operazioni, ti permetterà di cambiare canzone, alzare o abbassare il livello del volume, cambiare il brano in ascolto, attivare o disattivare la cancellazione del rumore e perfino scattare una foto dalla distanza con il proprio smartphone.

Le cuffiette di OPPO hanno anche la protezione IP54, quindi resistono a qualsiasi infiltrazione accidentale di acqua. Che sia sudore o magari qualche goccia di pioggia, questi auricolari sono perfetti per qualsiasi situazione, sia una semplice passeggiata, sia un’attività sportiva all’aperto, magari anche sotto qualche goccia di pioggia.

Essendo quindi auricolari affidabili, con un design elegante, ottima batteria ed audio di qualità, le OPPO Enco Air3 in offerta proprio oggi a 49,90€ sono un acquisto irrinunciabile. Grazie infatti allo sconto, attivo ancora per poche ore, del 29%, si può risparmiare fino a 20€ sul prezzo totale.

