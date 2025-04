Surfshark Alert ti mette al sicuro dai furti di dati, carte e documenti

Purtroppo, le fughe e i furti di dati sono sempre più frequenti. Rappresentano una minaccia concreta non solo per gli gli account e per le informazioni personali, ma anche per i conti e per i portafogli. Fortunatamente la tecnologia può aiutarti a prendere le necessarie contromisure: Surfshark Alert (in sconto dell’86%) è uno strumento pensato proprio con questo specifico obiettivo. Fa parte del pacchetto One, vediamo di cosa si tratta.

Per la protezione dati scegli Surfshark Alert

È in grado di inviare una notifica immediata in caso di violazioni, se i dati associati al proprio indirizzo email vengono esposti online. Lo stesso vale per le carte di credito e per i documenti, ad esempio per il codice fiscale, molto spesso sfruttato dai cybercriminali quando vogliono sostituire la loro identità e per truffe di ogni tipo. Inoltre, genera periodicamente dei report sulla sicurezza molto dettagliati, ma facili da consultare. Fai un salto sul sito ufficiale per saperne di più.

La funzionalità Alert fa parte del pacchetto Surfshark One, proposto oggi con uno sconto dell’86% rispetto al listino e con 3 mesi gratis se decidi di attivare l’abbonamento annuale. Include la VPN con migliaia di server distribuiti nel mondo per navigare in modo anonimo e sicuro, un antivirus sempre aggiornato, il generatore di email mascherate e di dettagli personali Alternative ID e un motore di ricerca senza annunci.

L’alternativa ancora più completa è quella rappresentata dalla formula One+ che aggiunge il servizio Incogni per la rimozione automatica dei dati personali. È uno strumento che agisce sia sui database delle aziende che sugli archivi dei siti che si occupano della ricerca di persone. In questo caso c’è uno sconto dell’81%.