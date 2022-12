CleanWeb 2 e altre novità per la VPN di Surfshark

Prosegue senza sosta l’impegno della squadra di Surfshark, al lavoro con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità del servizio VPN offerto agli utenti. Questa settimana ha preso il via la distribuzione di un nuovo aggiornamento che introduce, tra le altre cose, il supporto alla versione 2.0 di CleanWeb. Ecco tutti i dettagli.

La VPN di Surfshark si aggiorna con CleanWeb 2

Si tratta dell’estensione disponibile per browser Chrome, Edge e Firefox che racchiude, all’interno di un’unica dashboard, il controllo per tutte le componenti extra-VPN incluse nel servizio ovvero il blocco delle inserzioni pubblicitarie (ora anche quelle video), dei pop-up, dei malware e il controllo che avvisa automaticamente se i propri dati personali sono interessati da una violazione. Maggiori informazioni sono consultabili alla pagina dedicata. Di seguito un filmato di presentazione dell’update.

Non è finita qui. Il software antivirus che fa parte del pacchetto si arricchisce della protezione webcam che impedisce ai malintenzionati di attivare la videocamera di nascosto per spiare l’utente durante le attività online. Un livello di tutela in più per la privacy.

C’è poi un aggiornamento alla tecnologia Dynamic MultiHop per gestire in modo ottimizzato la connessione agli oltre 3.200 server localizzati in più di 100 paesi di tutto il mondo.

Oggi, scegliendo l’abbonamento biennale al servizio, è possibile approfittare della nuova offerta di Surfshark ottenere l’84% di sconto sul prezzo di listino oltre a due mesi di accesso gratis. Ricordiamo che, oltre alla Virtual Private Network, è incluso il blocco automatico di virus, tracciamento e fastidiosi pop-up.

