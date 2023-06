Surfshark: la migliore VPN per la tua estate sicura

Surfshark è la VPN di riferimento del settore per la protezione della privacy digitale e della propria identità. Due elementi indispensabili per trascorrere vacanze serene nelle prossime settimane, evitando le trappole della rete Wi-Fi pubblica negli aeroporti, alberghi e ristoranti. Parti in totale sicurezza aderendo alla migliore offerta di Surfshark, che sconta il piano di due anni dell’82%, aggiungendo 2 mese gratuiti e offrendo un prezzo speciale per il rinnovo dal terzo anno in poi.

Surfshark: 82% di sconto sull’abbonamento di 24 mesi

La VPN di Surfshark ha tutto quello che ti serve per connetterti a Internet in sicurezza, a partire dall’utilizzo di protocolli rapidi e sicuri, tra cui WireGuard, IKEv2,/IPsec, OpenVPN UPD/TCP. A questo aggiunge una ferrea politica no log, certificata da controlli indipendenti, l’offuscamento dei server (quest’ultimi basati esclusivamente su RAM), la crittografia dei dati AES 256, l’autenticazione a due fattori e l’utilizzo di un DNS privato.

Sicurezza che fa nel caso di Surfshark fa rima con esperienza d’uso di prim’ordine. La maggior parte delle VPN offrono la possibilità di connettersi alla rete virtuale privata con un massimo di cinque dispositivi, mentre Surfshark fa molto di più, garantendo la sicurezza su un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento VPN. Ti protegge inoltre dalle possibili violazioni dell’account con due funzionalità indispensabili come Kill Switch e Auto-connect, con quest’ultima che ti permette di restare connesso alla VPN senza interruzioni e senza limiti.

Cogli al volo la migliore offerta di Surfshark e mantieni al sicuro la tua vita digitale anche in estate a soli 2,30 euro al mese. In due anni spenderai 59,76 euro, per il rinnovo dal terzo anno in poi soli 55,24 euro (+ IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.