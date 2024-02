Surfshark One: Antivirus + VPN a prezzi mai visti

Sempre più spesso si sentono notizie di attacchi da parte di cybercriminali non solo ad aziende ma anche a privati cittadini. Per questo essere in grado di difendersi è importante. Potresti prendere in considerazione Surfshark One, un pacchetto all in one che racchiude tante funzioni per la tua sicurezza.

Al momento il bundle antivirus più VPN di Surfshark è proposto con uno sconto del 79%, consentendoti di avere massima protezione a circa 3 euro al mese.

Con Surfshark One proteggi tutti i tuoi dispositivi con funzioni avanzate

Pensa a un antivirus che vigila incessantemente su ogni file, dato o app che scarichi, assicurandoti che nulla di dannoso possa insinuarsi nel tuo dispositivo. Una VPN che custodisce la tua privacy, permettendoti di navigare in anonimato, lontano da occhi indiscreti e senza alcun limite di velocità o banda. E non è tutto: Surfshark One ti libera anche dalle pubblicità aggressive e dai pop-up, grazie alla funzione Clean Web, e ti offre la possibilità di creare identità digitali alternative con Alternative ID, mentre Alert ti avvisa immediatamente se qualcuno tenta di violare i tuoi dati personali.

Surfshark One è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e FireTV. Puoi inoltre installare l’estensione per browser su Chrome, Firefox ed Edge, e la cosa più allettante che puoi proteggere tutti i dispositivi che vuoi.

L’offerta attuale prevede l’acquisto dell’abbonamento biennale con un risparmio del 79%. Questo significa che avrai a disposizione tutte le funzioni di Surfshark One per 24 mesi a soli 76,56 € invece di 359 €. A conti fatti pagherai esattamente 3,19 euro al mese. Se poi non sei convinto del tuo acquisto, tutte le soluzioni di Surfshark prevedono la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Insomma, se sei alla ricerca di un sistema economico ma efficace per una protezione completa delle tue attività online, l’offerta attuale di Surfshark è davvero da non perdere. Visita il sito ufficiale e acquista il pacchetto, per due anni non avrai più alcun problema di sicurezza digitale.