Surfshark, proteggi la tua privacy online a 59,54€ per 24 mesi

Grazie a Surfshark puoi finalmente dire addio alle minacce per la privacy e la sicurezza: oggi il piano di due anni può essere tuo a soli 2,29 euro al mese grazie ad uno sconto super vantaggioso dell’85%. In più, per gli utenti che decidono di sottoscrivere un abbonamento Surfshark ci sono due mesi extra in regalo.

Se stai leggendo questo articolo siamo sicuri che sei alla ricerca di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per poter finalmente bloccare annunci, pop-up dei cookie e proteggere la tua identità. Non a caso, con Surfshark proteggi la tua privacy navigando in completo anonimato. Se sei un appassionato di serie tv e contenuti in streaming, grazie a questa VPN, hai l’opportunità di accedere ai tuoi contenuti preferiti anche quando sei estero superando le restrizioni geografiche imposte da alcune piattaforme.

Attiva subito il piano Starter di due anni a soli 2,29 euro al mese risparmiando l’85%, in alternativa puoi attivare il piano One a 2,89 euro al mese risparmiando l’82% sul prezzo iniziale.

Surfshark per tutte le esigenze

I servizi offerti da Surshark sono unici e vantaggiosi: hai a disposizione le principali funzionalità VPN, come Auto-connect, il kill switch, lo split tunneling e altro ancora. Con Surfshark, ogni parte del tuo mondo digitale è sicura e protetta: dall’occulatamento del tuo IP alla protezione del tuo computer!

Quando navigi online, infatti, la sicurezza viaggia con te. A partire da soli 2,29 euro al mese per due anni (+ 2 mesi gratis) viaggi nel mondo virtuale in tutta tranquillità perché Surfshark ti permette di esplorare il mondo online e di accedere ai siti web in tutta sicurezza, sia che si utilizzi il Wi-Fi di casa o quello pubblico, grazie alle posizioni dei server in tutto il mondo, avrai la possibilità di navigare senza problemi, senza pubblicità e senza cookie.