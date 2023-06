Surfshark VPN in offerta a tempo limitato ADESSO

Surfshark VPN è una rete virtuale privata che negli ultimi anni ha ottenuto un grande successo tra gli utenti di tutto il mondo. Tutto merito di una stabilità e velocità fuori dal comune, in aggiunta agli strumenti extra per navigare in Internet senza più annunci pubblicitari né fastidiosi pop-up dei cookie. Oggi, grazie all’ offerta a tempo limitato, puoi sottoscrivere il piano di due anni a 2,30 euro al mese (IVA esclusa), beneficiando di uno sconto dell’82% e di ulteriori 2 mesi gratuiti aggiuntivi.

Surfshark VPN è ora in sconto dell’82%

La rete virtuale privata di Surfshark è tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato per rapporto qualità-prezzo, a maggior ragione se approfitti della promo a tempo limitato lanciata per questa giornata. Il fiore all’occhiello della VPN di Surfshark è la possibilità di connettere tutti i propri dispositivi con un solo abbonamento, dal momento che consente l’utilizzo su un numero illimitato di device. Un altro punto di forza di Surfshark è la protezione totale da eventuali violazioni della rete, grazie alla comoda funzionalità Kill Switch e la funzionalità Auto-connect. In questo modo puoi ottenere una connessione senza interruzioni e senza limiti.

Altre due caratteristiche chiave sono la certezza che Surfshark non raccolga alcun tipo di informazione durante la navigazione in anonimato e la possibilità di richiedere aiuto 24 ore su 24, sette giorni su sette, sia tramite live chat che via email o social.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Surfshark prima che termini, così da beneficiare di uno sconto dell’82% per il piano di due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.