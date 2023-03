Surfshark, sconto 82% e due mesi gratis: perché conviene

Mai come in questo momento, proteggere la propria vita digitale è una priorità assoluta, tenendo così dati e privacy al sicuro dall’azione dei malintenzionati e dai sistemi di controllo talvolta eccessivamente invadenti. Se la regola numero uno rimane quella che impone un livello di attenzione elevato durante lo svolgimento di qualsiasi attività online, soluzioni dedicate come quella della VPN di Surfshark (oggi in forte sconto) danno una grossa mano, grazie all’inclusione non solo di una Virtual Private Network dalla portata globale, ma anche di funzionalità avanzate per la sicurezza a 360 gradi.

VPN: perché conviene scegliere Surfshark

Può contare su oltre 3.200 server in 100 paesi di tutto il mondo (Italia compresa, per chi si trova all’estero), distribuiti in ogni continente. Su ognuno di essi è disponibile almeno una porta da 1 Gbps singola e ogni giorno la società aggiunge nuove porte da 10 Gbps: in altre parole, la velocità di navigazione, nello scambio delle informazioni e durante lo streaming dei contenuti non è mai un problema. Inoltre, è previsto il pieno supporto ai protocolli Wireguard, IKEv2 e OpenVPN per una totale affidabilità.

Tutto questo senza dimenticare la rigorosa politica di no-log che permette di dormire sonni tranquilli, poiché nessun dettaglio relativo all’utente e alle sue azioni è mai salvato né ceduto a terzi, oltre al blocco automatico di tracker e annunci pubblicitari. Può essere installata direttamente sul router, oltre che su ogni tipo di dispositivo: computer, smartphone e tablet.

Scegliendo la VPN di Surfshark si ha poi modo di poter contare su un’assistenza clienti 24/7 sempre pronta a rispondere alle domande e a fornire indicazioni sul miglior impiego possibile della tecnologia.

Fondata nel 2018, la società ha sede nell’Unione Europea (in Lituania), dunque è chiamata a operare in modo pienamente conforme a quanto prevedono le leggi continentali in materia di privacy, a partire dal GDPR.

Grazie alla promozione in corso, la VPN di Surfshark è accessibile con un abbonamento di 24 mesi al prezzo mensile di soli 2,30 euro (82% di sconto) e con due mensilità gratis. Vale inoltre al pena segnalare, infine, la possibilità di ricorrere alla garanzia soddisfatti o rimborsati grazie alla quale mettere alla prova il servizio per i primi 30 giorni.

