Surfshark VPN: sconto 81% per due anni

Offerta imperdibile per una VPN molto popolare tra gli utenti che cercano l'anonimato su Internet, utilizzando un numero illimitato di dispositivi. L'abbonamento per due anni a Surfshark VPN può essere sottoscritto al costo di 2,12 euro/mese (IVA esclusa), sfruttando l'attuale promozione.

Surfshark: VPN per tutti i dispositivi

Come detto, uno dei vantaggi di Surfshark rispetto alla concorrenza è la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi. È anche una delle VPN con la rete di server più vasta (oltre 3.200 in 65 paesi). La privacy viene garantita dai server offuscati (i dati sono conservati solo in RAM) e dalla rigorosa politica no-log (l'attività online non viene registrata).

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli sono WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPsec e Shadowsocks. Surfshark offre una funzionalità esclusiva, denominata MultiHop, che consente di migliorare la sicurezza attraverso la connessione contemporanea a due server differenti.

Altre funzionalità avanzate sono Bypasser (consente di scegliere app e siti che non devono passare per la VPN), Kill Switch (interrompe l'accesso a Internet in caso di disconnessione della VPN) e Camouflage Mode (impedisce agli ISP di rilevare la presenza della VPN).

Surfshark supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. L'abbonamento per due anni costa 2,12 euro (IVA esclusa), quindi la spesa totale è 50,80 euro (sconto 81%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.