Surfshark VPN super Black Friday: 80% di sconto e 5 mesi gratis

Vuoi navigare in totale sicurezza e privacy? Allora scegli Surfshark VPN per i tuoi dispositivi. Oggi è il giorno giusto per ottenerla. Attivala all’80% di sconto e fino a 5 mesi gratis grazie all’offerta Black Friday disponibile solo online a questo link. Hai ben 3 pacchetti disponibili che si differenziano a seconda delle funzionalità incluse:

Starter : VPN inclusa con 3 mesi gratis;

: VPN inclusa con 3 mesi gratis; One : VPN, Antivirus, Alert e Search insclusi con 4 mesi gratis;

: VPN, Antivirus, Alert e Search insclusi con 4 mesi gratis; One+: VPN, Antivirus, Alert, Search e Incogni inclusi con 5 mesi gratis.

Surfshark VPN: tutte le funzionalità spiegate una a una

Attiva Surfshark VPN e ottieni maggiore sicurezza online grazie alle sue funzionalità complete e potenti. Come hai potuto vedere, ogni pacchetto include funzioni differenti in più che arricchiscono l’offerta. Scopri insieme a noi a cosa servono così da capire meglio se possono esserti utili una volta attive sui tuoi device:

VPN : fornisce una connessione sicura e privata grazie al tunnel criptato che crittografa tutte le informazioni in entrata e in uscita oltre a un indirizzo IP e una posizione virtuale differenti da quelle reali;

: fornisce una connessione sicura e privata grazie al tunnel criptato che crittografa tutte le informazioni in entrata e in uscita oltre a un indirizzo IP e una posizione virtuale differenti da quelle reali; Antivirus : protegge i tuoi dispositivi da attacchi malevoli di hacker e cybercriminali attraverso file, email, messaggi, app infette e altri stratagemmi;

: protegge i tuoi dispositivi da attacchi malevoli di hacker e cybercriminali attraverso file, email, messaggi, app infette e altri stratagemmi; Alert : monitora le violazioni dei tuoi dati avvisandoti per tempo in modo che tu sia pronto ad apportare le modifiche necessarie alle tue password così da proteggere le tue informazioni sensibili;

: monitora le violazioni dei tuoi dati avvisandoti per tempo in modo che tu sia pronto ad apportare le modifiche necessarie alle tue password così da proteggere le tue informazioni sensibili; Search : il browser che ti permette di navigare privatamente;

: il browser che ti permette di navigare privatamente; Incogni: il servizio che rivendica i tuoi dati eliminandoli tutti, o quelli che vuoi, dal web.

Non perdere altro tempo. Permetti a questa VPN di proteggere in modo completo i tuoi dati, prevenire violazioni pericolose e avvisarti di un furto di informazioni sensibili. Scegli tu quali dati lasciare online e quali cancellare. Insomma, grazie a questa soluzione hai proprio tutto il necessario per mettere al sicuro te e tutta la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.