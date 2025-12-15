SVENDITA iRobot Roomba su Amazon: affari ad occhi chiusi

Se stavi cercando un robot per le pulizie, acquistare un iRobot Roomba in questo momento è la convenienza suprema. Con le ultime notizie rilasciate dalla stampa, il momento per risparmiare è massimo. Se, quindi, vuoi optare per un modello semplice oppure più tecnologico, approfittane subito perché su Amazon è in corso una svendita vera e propria! Non hanno bisogno di presentazioni tali elettrodomestici, i quali sono dotati di tecnologie avanzate e hanno fatto la storia del settore. Risparmia centinaia di euro senza sprecare un secondo in più.

iRobot Roomba: ora più economici che mai

I dispositivi iRobot Roomba sono stati i più ambiti sul mercato per tantissimi anni. Quando sono apparsi per la prima volta, hanno lasciato chiunque stupito e sono finiti nella lista dei desideri praticamente di chiunque. Per questo, devi approfittare di questi sconti per farne uno tuo all’istante. I migliori modelli sono:

105 Combo con pulizia a 4 fasi e navigazione LiDAR.Disponibile a soli 179 euro scontato del 40%.

105 Combo + Stazione di autosvuotamento. Disponibile a soli 279 euro con sconto del 30%.

Plus 505 Combo + stazione AutoWash. Disponibile a soli 499 euro con sconto del 38%.

Max 706 Combo + Stazione Autowash.Disponibile a soli 749 euro con sconto del 38%.

Plus 405 Combo + Stazione Autowash. Disponibile a soli 399 euro con sconto del 7%.

Max 705 Combo + Stazione Autowash. Disponibile a soli 749 euro con sconto del 32%.