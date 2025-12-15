 SVENDITA iRobot Roomba su Amazon: affari ad occhi chiusi
Svendita in corso per iRobot Roomba su Amazon con prezzi che raggiungono una soglia minima, da acchiappare al volo.
Se stavi cercando un robot per le pulizie, acquistare un iRobot Roomba in questo momento è la convenienza suprema. Con le ultime notizie rilasciate dalla stampa, il momento per risparmiare è massimo. Se, quindi, vuoi optare per un modello semplice oppure più tecnologico, approfittane subito perché su Amazon è in corso una svendita vera e propria! Non hanno bisogno di presentazioni tali elettrodomestici, i quali sono dotati di tecnologie avanzate e hanno fatto la storia del settore. Risparmia centinaia di euro senza sprecare un secondo in più.

iRobot Roomba: ora più economici che mai

I dispositivi iRobot Roomba sono stati i più ambiti sul mercato per tantissimi anni. Quando sono apparsi per la prima volta, hanno lasciato chiunque stupito e sono finiti nella lista dei desideri praticamente di chiunque. Per questo, devi approfittare di questi sconti per farne uno tuo all’istante. I migliori modelli sono:

105 Combo con pulizia a 4 fasi e navigazione LiDAR.Disponibile a soli 179 euro scontato del 40%.

iRobot Roomba 105 Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia a 4 Fasi, Navigazione ClearView LiDAR, Rilevamento di Tappeti/Moquette, Pulizia Mirata, Controllo tramite App, Smoke

179,00299,00€-40%
105 Combo + Stazione di autosvuotamento. Disponibile a soli 279 euro con sconto del 30%.

iRobot Roomba 105 Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia a 4 Fasi, Navigazione ClearView LiDAR, Rilevamento di Tappeti/Moquette, Pulizia Mirata, Controllo tramite App, Smoke

179,00299,00€-40%
Plus 505 Combo + stazione AutoWash. Disponibile a soli 499 euro con sconto del 38%.

iRobot Roomba Plus 505 Combo + Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ClearViewPro LiDAR,DualClean,SmartScrub, Riconoscimento Oggetti, Pulizia a Zone, Controllo Vocale e App, Bianco

484,03799,00€-38%
Max 706 Combo + Stazione Autowash.Disponibile a soli 749 euro con sconto del 38%.

iRobot Roomba Max 706 Combo+Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ProLiDAR, PowerSpin Roller Mop,SmartScrub,Riconoscimento Oggetti AI,Pulizia Predittiva, Controllo Vocale e App, Nero

711,551.199,00€-38%
Plus 405 Combo + Stazione Autowash. Disponibile a soli 399 euro con sconto del 7%.

iRobot Roomba Plus 405 Combo + Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, LiDAR, Rilevamento Tappeti, Previsione Pulizia Pavimento, DualClean, SmartScrub, Controllo Vocale e App, Bianco

375,06429,00€-7%
Max 705 Combo + Stazione Autowash. Disponibile a soli 749 euro con sconto del 32%.

iRobot Roomba Max 705 Combo+Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ProLiDAR, PowerSpin Roller Mop,SmartScrub,Riconoscimento Oggetti AI,Pulizia Predittiva, Controllo Vocale e App, Bianco

749,001.099,00€-32%
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Paola Carioti
15 dic 2025
