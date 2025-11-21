SVUOTATUTTO Echo Show 8: svenduto per il Black Friday Amazon

Se stai pensando di dare il benvenuto ad Amazon Alexa all’interno della tua abitazione fallo con il botto e scegli un dispositivo intelligente e dotato di schermo. Echo Show 8 risponde a tutte queste esigenze e grazie al Black Friday e allo sconto del 41%, lo porti a casa concludendo un affare. Compralo con soli 99,90 euro invece che ha 169,99 euro su Amazon.
Echo Show 8 è un dispositivo che non ha bisogno di alcuna presentazione. Appartiene alla linea di prodotti di Amazon con cui rendi la tua casa immediatamente più Smart. Infatti ti permette di accedere a tutte le funzioni di Amazon Alexa e di avere anche un prodotto bello a vedersi. Lo puoi posizionare ovunque in casa poiché è dotato di uno schermo intelligente che, quando non viene utilizzato, diventa una cornice che mostra i tuoi ricordi più belli. Una cornice digitale di che sta bene in salotto così come nello studio oppure in camera da letto.
Echo Show 8 (3ª generazione, modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite
Ovviamente non manca una cassa Bluetooth integrata con cui puoi riprodurre i tuoi contenuti in streaming e goderti non solo musica ma ora anche serie TV e film se ne senti l’esigenza. Basta, poi, un semplice comando vocale per chiedere ad Amazon Alexa tutto ciò di cui hai bisogno. Informazioni, fissare promemoria, sveglie e timer, riprodurre contenuti e gestire tutti i dispositivi collegati della tua casa Smart (lampadine, citofono, telecamere, sistemi di riscaldamento e così via). Pensa che non manca l’appello neanche una telecamera integrata con cui puoi effettuare videochiamate ad amici e parenti così da rimanere sempre in contatto. Non la utilizzi? Oscurala grazia al sistema integrato e salvaguarda la tua privacy.
Acquistalo subito con soli 99,90 euro su Amazon. Il tuo magnifico Echo Show 8 Rende la casa subito più intelligente e Smart con le sue funzioni avanzate.