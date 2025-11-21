 SVUOTATUTTO Echo Show 8: svenduto per il Black Friday Amazon
Echo Show 8 torna a prezzo irrisorio grazie al Black Friday, mettilo in casa per trasformarla in una mossa.
Se stai pensando di dare il benvenuto ad Amazon Alexa all’interno della tua abitazione fallo con il botto e scegli un dispositivo intelligente e dotato di schermo. Echo Show 8 risponde a tutte queste esigenze e grazie al Black Friday e allo sconto del 41%, lo porti a casa concludendo un affare. Compralo con soli 99,90 euro invece che ha 169,99 euro su Amazon.

Echo Show 8 è un dispositivo che non ha bisogno di alcuna presentazione. Appartiene alla linea di prodotti di Amazon con cui rendi la tua casa immediatamente più Smart. Infatti ti permette di accedere a tutte le funzioni di Amazon Alexa e di avere anche un prodotto bello a vedersi. Lo puoi posizionare ovunque in casa poiché è dotato di uno schermo intelligente che, quando non viene utilizzato, diventa una cornice che mostra i tuoi ricordi più belli. Una cornice digitale di che sta bene in salotto così come nello studio oppure in camera da letto.

Ovviamente non manca una cassa Bluetooth integrata con cui puoi riprodurre i tuoi contenuti in streaming e goderti non solo musica ma ora anche serie TV e film se ne senti l’esigenza. Basta, poi, un semplice comando vocale per chiedere ad Amazon Alexa tutto ciò di cui hai bisogno. Informazioni, fissare promemoria, sveglie e timer, riprodurre contenuti e gestire tutti i dispositivi collegati della tua casa Smart (lampadine, citofono, telecamere, sistemi di riscaldamento e così via). Pensa che non manca l’appello neanche una telecamera integrata con cui puoi effettuare videochiamate ad amici e parenti così da rimanere sempre in contatto. Non la utilizzi? Oscurala grazia al sistema integrato e salvaguarda la tua privacy.

Acquistalo subito con soli 99,90 euro su Amazon. Il tuo magnifico Echo Show 8 Rende la casa subito più intelligente e Smart con le sue funzioni avanzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Paola Carioti
21 nov 2025
