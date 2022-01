SwatchPAY integra Flowe, il caffè si paga con il polso

Chi ama il mondo della tecnologia, e in particolare dei wearable, avrà sicuramente sentito parlare di SwatchPAY, il servizio di pagamento integrato all'interno di alcuni orologi Swatch dotati di NFC. A differenza delle ben più note piattaforme Apple Pay e Google Pay, l'azienda svizzera non riesce ancora a contare su un numero abbastanza ampio di banche e carte compatibili, ma gli accordi sembrano comunque procedere in maniera abbastanza rapida. Flowe ha infatti confermato di aver perfezionato tutti i dettagli relativi, riuscendo quindi ad essere uno dei servizi fintech gratuiti compatibili con la piattaforma.

I pagamenti da polso a disposizione di tutti con SwatchPAY e Flowe

Prima di tutto però, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è effettivamente SwatchPAY. Si tratta sostanzialmente di un servizio di pagamento, ideato da Swatch, nota azienda di orologi, capace di offrire a chiunque la possibilità di registrare una delle carte di pagamento compatibili all'interno del proprio orologio, così da poter sfruttare la sua tecnologia NFC per pagare all'interno dei negozi fisici, semplicemente avvicinando il polso al POS.

Tale piattaforma funziona tramite il solo utilizzo delle antenne NFC, proprio per questo motivo, anche se l'orologio dovesse scaricarsi, i pagamenti potranno comunque essere effettuati. Inoltre, tutti i modelli compatibili sono anche impermeabili, il che rende il tutto ancora più accessibile e ideale in ogni situazione.

SwatchPAY ha una sua applicazione dedicata, utile per configurare nuove opzioni di pagamento, modificare o rimuovere quelle già presenti e gestire tutte le opzioni dell'orologio. Tra gli istituti bancari attualmente compatibili con il servizio, troviamo appunto Flowe, dotato di un piano base completamente gratuito e un'applicazione ricca di offerte e codici sconto esclusivi.

Grazie a Flowe, SwatchPAY riuscirà quindi ad ampliare il suo comparto utenti, avvicinandosi sempre di più ai due colossi principali del settore: Google e Apple. Attualmente per. Swatch può sicuramente contare su una selezione di modelli decisamente molto ampia, adatta ad ogni stile e con prezzi molto vantaggiosi rispetto agli smartwatch basati sui sistemi operativi delle due aziende americane. SwatchPAY rappresenta quindi un ottimo compromesso per chi vuole continuare ad utilizzare orologi classici, senza però rinunciare alle innovazioni più utili.

