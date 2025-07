SwitchBot Hub 3: il centro di controllo Matter e IR per la tua smart home

Il mondo della domotica è in costante evoluzione, puntando sempre più verso l’interoperabilità e la semplicità d’uso. In questo scenario dinamico, SwitchBot, un’azienda riconosciuta per le sue soluzioni pratiche e innovative, si prepara a lanciare il suo ultimo dispositivo centrale: lo SwitchBot Hub 3.

Progettato per essere il fulcro della casa intelligente, questo nuovo hub promette di superare le capacità dei suoi predecessori, offrendo un controllo unificato su un’ampia gamma di dispositivi, con un occhio di riguardo all’esperienza utente grazie all’introduzione di comandi fisici intuitivi.

Un ponte verso un ecosistema connesso

Lo SwitchBot Hub 3, presente anche su Amazon, si presenta come un hub di controllo universale con supporto Matter. La sua funzione principale è quella di creare un ponte senza soluzione di continuità tra i dispositivi compatibili con lo standard Matter di diverse marche, gli elettrodomestici tradizionali controllabili tramite infrarossi (IR) e l’intero ecosistema di prodotti SwitchBot. Questo lo rende una soluzione versatile, adatta sia a chi sta costruendo da zero un impianto domotico moderno, sia a chi desidera integrare dispositivi esistenti, anche datati, in un sistema intelligente coeso.

Immagini

Controllo a tutto tondo: Matter, infrarossi ed ecosistema SwitchBot

Una delle caratteristiche distintive dello SwitchBot Hub 3 è la sua capacità di “Controllare Tutto”. Questa ampia compatibilità si estende su diversi fronti:

Prodotti Matter: Hub 3 supporta l’integrazione con prodotti Matter di terze parti, come ad esempio luci Philips Hue e IKEA. Agisce come un Matter Bridge, il che significa che può abilitare il supporto Matter per fino a 30 dispositivi SwitchBot. Ciò consente di integrare i prodotti SwitchBot esistenti (come Curtain 3, Bot, e robot aspirapolvere) nelle principali piattaforme smart home che supportano Matter, come Apple Home e, prossimamente, Home Assistant. È in grado di inviare fino a 30 comandi per attivare scene di automazione che coinvolgono altri prodotti Matter già integrati in piattaforme come Apple Home. È importante sottolineare che “30 comandi” non equivale necessariamente a “30 dispositivi Matter diversi”. Il controllo dei prodotti Matter di altre marche richiede che questi siano già stati aggiunti a piattaforme come Apple Home. Prodotti IR: l’hub funge da potente telecomando universale a infrarossi. Supporta più di 100.000 codici IR per controllare un’ampia gamma di elettrodomestici, inclusi condizionatori d’aria, TV e altri prodotti IR. Una funzione di corrispondenza automatica semplifica la configurazione senza richiedere procedure manuali. La potenza del segnale IR emesso dallo Hub 3 è il 150% più forte rispetto a quella del precedente Hub Mini. Inoltre, una caratteristica chiave è la capacità di portare il controllo dei dispositivi IR su altre piattaforme smart home come Apple Home, Alexa e Google Home. Ciò permette di gestire elettrodomestici meno recenti utilizzando gli assistenti vocali o le app delle piattaforme smart più diffuse. La gamma specifica di funzionalità disponibili per i prodotti IR su queste piattaforme dipende dalla piattaforma stessa. L’hub può permettere il controllo anche in assenza di connessione Internet per alcuni dispositivi. Ecosistema SwitchBot: l’integrazione con gli altri prodotti dell’ecosistema SwitchBot è perfetta. Lo Hub 3 lavora in sinergia con dispositivi come Curtain 3, Bot, robot aspirapolvere, e molti altri. Consente la creazione di scene automatiche che possono coinvolgere tutti i prodotti SwitchBot. Alcuni esempi di integrazione includono il SwitchBot Bot, SwitchBot Curtain 3, e SwitchBot Blind Tilt, tutti gestibili tramite l’hub per funzionalità smart avanzate come controllo remoto, comandi vocali e automazioni. L’hub supporta anche l’integrazione con i prodotti SwitchBot Lock per notifiche di stato.

Un’integrazione specifica menzionata è quella con lo Streaming TV, supportando piattaforme popolari come Apple TV, Fire TV e Android TV. Questo permette di cambiare canali e volumi direttamente tramite l’hub o le automazioni, come si farebbe con un telecomando fisico. La certificazione CSA indica anche compatibilità con Spotify per la gestione audio “unificata”.

Innovazione nell’interazione: Dial Master™ e pulsanti Scena

Riprendendo il concetto già visto sull’Hub 2 del display, lo SwitchBot Hub 3 introduce elementi di controllo fisico che lo distinguono nettamente dai modelli precedenti.

Exclusive Dial Master™ Rotary Design: un elemento di spicco è la manopola rotativa Dial Master™ . Progettata per un controllo ultra preciso , consente regolazioni fini, come ±1°C per la temperatura o ±1 per il volume . L’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso facile e intuitiva, richiamando la familiarità dei controlli fisici tradizionali. Questa manopola permette di gestire parametri come temperatura e volume multimediale senza dover necessariamente usare lo smartphone. Può essere utilizzata per regolare luminosità, temperatura dell’aria condizionata e volume dello speaker.

un elemento di spicco è la . Progettata per un , consente regolazioni fini, come o . L’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso facile e intuitiva, richiamando la familiarità dei controlli fisici tradizionali. Questa manopola permette di gestire parametri come temperatura e volume multimediale senza dover necessariamente usare lo smartphone. Può essere utilizzata per regolare luminosità, temperatura dell’aria condizionata e volume dello speaker. 4 Pulsanti Scena Personalizzati: l’hub dispone di quattro pulsanti fisici che possono essere completamente personalizzati. Questi pulsanti consentono di attivare diverse scene automatizzate con una singola pressione. Gli utenti possono personalizzare queste scene per adattarle alle proprie esigenze specifiche. Esempi di scene configurabili includono “Esco di casa” o “Serata cinema”, controllando più dispositivi con un solo tocco. I documenti menzionano anche la presenza di un pulsante “home”, uno per tornare indietro e un misterioso pulsante con una “S” stilizzata, di cui la funzione non è specificata.

Questi controlli fisici offrono un metodo di interazione diretto e tangibile, complementare al controllo tramite app e voce, rendendo la gestione della smart home più accessibile e rapida in determinate situazioni.

Hub 3 ora supporta l’integrazione di Matter con Home Assistant. Dopo l’aggiornamento all’ultima versione dell’app è disponibile anche l’integrazione Bluetooth con Home Assistant.

Uno schermo informativo e monitoraggio ambientale avanzato

In linea con l’Hub 2, lo SwitchBot Hub 3 è dotato di uno schermo che funge da “Uno Schermo per lo Stato dell’Intera Casa”. Questo display, insieme ai sensori integrati, fornisce un monitoraggio ambientale completo.

Dati Ambientali Interni: Include un sensore termo-igrometro integrato (nel cavo) che misura la temperatura e l’umidità interna . Quando utilizzato con il SwitchBot Meter Pro (CO2 Monitor) , lo schermo può anche visualizzare il livello di CO2 . Il sensore di luce integrato può rilevare il livello di luminosità e mostrarlo sullo schermo in 20 diversi livelli .

Include un che misura la . Quando utilizzato con il , lo schermo può anche visualizzare il . Il sensore di luce integrato può rilevare il livello di luminosità e mostrarlo sullo schermo in . Dati Ambientali Esterni: Lo schermo può mostrare le previsioni meteorologiche locali . Inoltre, se utilizzato con lo SwitchBot Outdoor Meter , può visualizzare la temperatura e l’umidità esterna .

Lo schermo può mostrare le . Inoltre, se utilizzato con lo , può visualizzare la . Notifiche Stato Serratura e Porta: Se utilizzato con i prodotti SwitchBot Lock, come SwitchBot Lock Ultra, lo Hub 3 può fornire notifiche in tempo reale sullo stato della serratura e della porta. Questo include un allarme sonoro quando la porta si apre o si chiude e notifiche via app. Può anche funzionare come un campanello se integrato con lo SwitchBot Keypad Vision. Lo schermo può mostrare lo stato delle serrature smart.

Il display si attiva automaticamente rilevando movimenti o gesti nelle vicinanze. Questa funzionalità di monitoraggio e visualizzazione centralizzata fornisce agli utenti un quadro rapido e completo delle condizioni ambientali e della sicurezza domestica direttamente dall’hub. Lo Hub 3 può anche essere usato come sveglia da comodino.

Scene di automazione DIY: personalizzazione per comfort ed efficienza

Le capacità di automazione sono un punto di forza dello SwitchBot Hub 3, consentendo agli utenti di creare scene di automazione fai-da-te per una casa più intelligente e confortevole. Gli utenti possono impostare scene personalizzate che rispondono alle proprie esigenze. Ecco alcuni esempi pratici:

Regolazione di Temperatura e Umidità: Integrando dispositivi come condizionatori, umidificatori e deumidificatori tramite lo Hub 3. È possibile impostare standard ideali (es. 23℃ e 58% di umidità) e l’hub attiverà o disattiverà automaticamente i dispositivi per mantenere questi livelli.

Integrando dispositivi come condizionatori, umidificatori e deumidificatori tramite lo Hub 3. È possibile impostare standard ideali (es. 23℃ e 58% di umidità) e l’hub attiverà o disattiverà automaticamente i dispositivi per mantenere questi livelli. Risparmio Energetico Intelligente: Sfruttando il sensore di movimento integrato e la funzione di geo-fence , l’hub può rilevare se qualcuno è in casa. È possibile impostare una scena che spenga automaticamente dispositivi come TV, condizionatori, ventilatori smart e riscaldatori quando la casa è vuota, ottimizzando il consumo energetico. L’automazione può basarsi su sensori, meteo, ora e GPS.

Sfruttando il e la funzione di , l’hub può rilevare se qualcuno è in casa. È possibile impostare una scena che spenga automaticamente dispositivi come TV, condizionatori, ventilatori smart e riscaldatori quando la casa è vuota, ottimizzando il consumo energetico. L’automazione può basarsi su sensori, meteo, ora e GPS. Routine Preimpostate: Impostare routine personalizzate per semplificare le attività quotidiane. Ad esempio, accendere il condizionatore 30 minuti prima di tornare a casa, accendere automaticamente le luci all’ingresso, o aprire le tende (con SwitchBot Curtain 3) all’alba.

Impostare routine personalizzate per semplificare le attività quotidiane. Ad esempio, accendere il condizionatore 30 minuti prima di tornare a casa, accendere automaticamente le luci all’ingresso, o aprire le tende (con SwitchBot Curtain 3) all’alba. Regolazione della Luce: Utilizzando il sensore di luce, l’hub può attivare scene in base alla luminosità. Ad esempio, aprire le tende quando la luce esterna supera un certo livello X, o accendere le luci quando scende sotto un livello Y.

Questi esempi evidenziano la flessibilità e le capacità dell’Hub 3 nel migliorare il comfort, la sicurezza e l’efficienza energetica attraverso automazioni personalizzate.

Metodi di controllo

Per garantire la massima praticità, lo SwitchBot Hub 3 offre svariati metodi di interazione:

Controllo Fisico: utilizzando la manopola Dial Master™ e i 4 pulsanti scena personalizzati direttamente sull’unità.

utilizzando la manopola Dial Master™ e i 4 pulsanti scena personalizzati direttamente sull’unità. Controllo tramite App: gestione completa, configurazione e monitoraggio attraverso l’applicazione SwitchBot.

gestione completa, configurazione e monitoraggio attraverso l’applicazione SwitchBot. Controllo Vocale: integrazione con i principali assistenti vocali per controllare dispositivi e scene tramite comandi vocali. Include supporto per Alexa, Google Assistant, Siri, HomeKit, SmartThings e anche Apple Watch.

Questa pluralità di opzioni permette agli utenti di scegliere il metodo di controllo più conveniente in qualsiasi momento.

Differenze rispetto ai modelli precedenti

Un confronto con i precedenti hub SwitchBot evidenzia i miglioramenti dello Hub 3:

Supporto Matter: come Hub 2 e Hub Mini Matter Enabled, supporta Matter, ma è l’unico a offrire il controllo di dispositivi Matter di terze parti.

come Hub 2 e Hub Mini Matter Enabled, supporta Matter, ma è l’unico a offrire il controllo di dispositivi Matter di terze parti. Controllo dispositivi in Streaming: funzione già presente nell’Universal Remote.

funzione già presente nell’Universal Remote. Controllo Scene: una funzionalità presente anche sull’Hub 2.

una funzionalità presente anche sull’Hub 2. Monitoraggio Multi-stanza: Hub 3 può mostrare dati relativi a temperatura e umidità tramite altri dispositivi quali i Meter Pro.

Hub 3 può mostrare dati relativi a temperatura e umidità tramite altri dispositivi quali i Meter Pro. Pulsanti Smart: Hub 3 offre 4 pulsanti più la manopola Dial Master, mentre Hub 2 ne ha solo 2. Hub Mini e Hub Mini Matter Enabled non hanno pulsanti smart.

Hub 3 offre 4 pulsanti più la manopola Dial Master, mentre Hub 2 ne ha solo 2. Hub Mini e Hub Mini Matter Enabled non hanno pulsanti smart. Display: è dotato di un IPS Display, Hub 2 ha un display digitale, mentre gli altri non hanno display.

è dotato di un IPS Display, Hub 2 ha un display digitale, mentre gli altri non hanno display. Sensori: aggiunge sensori di movimento, display CO2, stato serratura e previsioni meteo, che non sono presenti su Hub 2, Hub Mini o Hub Mini Matter Enabled. Temperatura e umidità e sensore di luce sono presenti su Hub 3 e Hub 2, ma non sugli Hub Mini.

aggiunge sensori di movimento, display CO2, stato serratura e previsioni meteo, che non sono presenti su Hub 2, Hub Mini o Hub Mini Matter Enabled. Temperatura e umidità e sensore di luce sono presenti su Hub 3 e Hub 2, ma non sugli Hub Mini. Dispositivi Matter: supporta fino a 30 dispositivi Matter come Bridge, superando Hub 2 (8) e Hub Mini (4).

Queste differenze mostrano chiaramente l’ambizione dello Hub 3 di essere un centro di controllo più completo e potente.

Specifiche tecniche e disponibilità

Il SwitchBot Hub 3 ha dimensioni di 126 × 94 × 38 mm e un peso di 190 grammi;

Utilizza materiali come PC, ABS e metallo per l’alloggiamento;

L’alimentazione avviene tramite un adattatore 5V2A;

La connettività include Wi-Fi 802.11b/g/n a 2.4 GHz e Bluetooth Low Energy;

Può operare in un ambiente interno con temperature da −20 °C a 65 °C.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni.

Cosa fa in sintesi l’Hub 3?

Controllo compatibile con la materia tra i marchi

Gestisci senza problemi SwitchBot e dispositivi Matter di terze parti come le luci Hue e IKEA. Connettiti senza problemi tramite Apple Home, Fire TV e altro ancora, tutto da un’unica app.

Gestisci senza problemi SwitchBot e dispositivi Matter di terze parti come le luci Hue e IKEA. Connettiti senza problemi tramite Apple Home, Fire TV e altro ancora, tutto da un’unica app. Smart Home Hub con supporto Apple Home e Home Assistant

Collega i tuoi dispositivi SwitchBot ad Apple Home o Home Assistant con Matter. Controlla oltre 30 dispositivi, crea scene avanzate e abilita la compatibilità IR, tutto tramite Hub 3.

Collega i tuoi dispositivi SwitchBot ad Apple Home o Home Assistant con Matter. Controlla oltre 30 dispositivi, crea scene avanzate e abilita la compatibilità IR, tutto tramite Hub 3. Monitoraggio domestico, avvisi e sicurezza in tempo reale

Monitora temperatura, umidità e CO₂ della stanza in tempo reale. Ricevi avvisi istantanei quando si aprono porte o quando c’è qualcuno in casa. Usalo anche come sveglia da comodino.

Monitora temperatura, umidità e CO₂ della stanza in tempo reale. Ricevi avvisi istantanei quando si aprono porte o quando c’è qualcuno in casa. Usalo anche come sveglia da comodino. Controllo preciso della scena con pulsanti personalizzati e Dial Master™

Regola l’illuminazione e la temperatura con precisione. Utilizza pulsanti programmabili come “Esci di casa” o “Serata cinema” per controllare più dispositivi con un solo tocco.

Regola l’illuminazione e la temperatura con precisione. Utilizza pulsanti programmabili come “Esci di casa” o “Serata cinema” per controllare più dispositivi con un solo tocco. Smart Sense 4 in 1 per un comfort automatizzato

La tua casa si adatta a te: regola automaticamente temperatura, umidità e illuminazione in base a sensori, meteo, ora e GPS. Si integra persino con gli avvisi del campanello per una consapevolezza totale.

In conclusione, lo SwitchBot Hub 3 si posiziona come un centro di controllo all’avanguardia per la casa intelligente. Combinando un supporto Matter nativo e come Bridge, potenti funzionalità IR, integrazione profonda con l’ecosistema SwitchBot e, soprattutto, l’introduzione di controlli fisici intuitivi come il Dial Master™ e i pulsanti scena, mira a rendere la gestione della domotica più semplice e accessibile che mai.

Le sue capacità avanzate di monitoraggio ambientale e le flessibili opzioni di automazione fai-da-te offrono un elevato grado di personalizzazione per migliorare comfort, sicurezza ed efficienza energetica. Nonostante alcune funzioni (come il controllo IR su piattaforme esterne) dipendano dalle piattaforme stesse, e il pieno supporto a Home Assistant sia in arrivo, il set completo di funzionalità dello Hub 3, unito al suo design che ripristina l’importanza dell’interazione fisica, lo rende un contendente molto interessante nel panorama degli hub smart home.

La sua disponibilità e il prezzo lo rendono un’opzione concreta per chi cerca un centro di controllo universale e user-friendly.

In collaborazione con Switchbot