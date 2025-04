SwitchBot Meter Pro, la stazione meteo che fa le previsioni (sconto)

Ecco uno sconto molto interessante per un dispositivo davvero utile: SwitchBot Meter Pro è una stazione meteo 5-in-1 tra le più evolute sul mercato e oggi la puoi acquistare in offerta su Amazon. L’alimentazione avviene con due batteria AA presenti nella confezione. Inoltre, si integra nella smart home grazie alla compatibilità con tecnologie come Alexa, Apple Home e Matter.

SwitchBot Meter Pro, stazione meteo 5-in-1

Ha in dotazione uno schermo a colori da 3,6 pollici dallo stile elegante, da posizionare in qualunque ambiente, che visualizza informazioni a proposito di temperatura, umidità, ora, data, livello di comfort e previsioni del tempo. Supporta il collegamento wireless con due sensori collocati a una distanza massima di 120 metri, ad esempio in cortile o nelle altre stanze. All’interno della confezione è incluso l’igrometro termometro da esterno con certificazione di impermeabilità IP65 che può resistere senza problemi anche se esposto alla pioggia. Per saperne di più in merito alle sue funzionalità, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Attiva il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce e acquista SwitchBot Meter Pro al prezzo finale di soli 52 euro, approfittando di uno sconto del 30%. Inoltre, se decidi di comprarne due, per te c’è un ulteriore -5% sulla spesa totale.

La stazione meteo 5-in-1 ha ottenuto un voto medio pari a 4,6/5 in centinaia di recensioni scritte dai clienti. Puoi riceverla direttamente a casa tua entro domani, con la spedizione gratis, se la ordini adesso. La vendita è gestita dallo store ufficiale del produttore, mentre della spedizione si occupa Amazon attraverso la sua rete logistica.