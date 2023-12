Switcho PROMO: guadagna Buoni Amazon senza limiti

Switcho è il nuovo comparatore 100% Digital che ti permette di sapere sempre se le tue PROMO sono le migliori attualmente disponibili nel mercato.

Confronta subito le tue utenze e scopri quanto puoi risparmiare

Inoltre, con l’offerta che ti permette di invitare amici puoi ricevere Buoni Amazon del valore di 10 euro per ogni persona che effettua un cambio fornitore. L’iniziativa è in scadenza a fine mese, salvo eventuali proroghe.

Switcho PROMO: scopriamo come funziona

Il comparatore in questione è innovativo perché non ti riempie di proposte commerciali o chiamate a qualsiasi ora del giorno come succede spesso con altri competitor.

Le persone che fanno parte di questa piattaforma analizzano con cura le tue bollette luce, gas, internet, assicurazioni o altro e ti comunicano nella dashboard se attualmente stai spendendo il giusto e se ci sono proposte più economiche.

Dunque, se una volta confrontate le utenze non ci sarà convenienza te lo comunicheranno nella sezione “le tue richieste” in maniera trasparente.

Per accedere all’iniziativa che ti premia con 10€ di Buono Amazon per ogni persona che porti in Switcho devi seguire alla lettera queste indicazioni:

condividi il tuo link personale che trovi nella sezione “invita amici” con un conoscente attraverso Facebook, WhatsApp oppure tramite email.

con un conoscente attraverso Facebook, oppure tramite email. Attendi che l’amico effettui la registrazione e porti a termine uno switch a scelta.

Entro 60 giorni riceverai un Buono Amazon. Ovviamente solo se quest’ultimo decide di fare un cambio gestore di qualsiasi tipo.

Dunque, il premio messo a disposizione da Switcho è garantito sia per te che per il tuo amico che cambia fornitore attraverso il tuo link. Non ci sono limitazioni, puoi portare un numero illimitato di amici e quindi guadagnare una bella soma in Voucher Amazon. Tale iniziativa è in scadenza il 31 Dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.